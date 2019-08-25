Киностудия Marvel назвала дату выхода второй части «Черной пантеры»
Сиквел фантастического блокбастера «Черная пантера» выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Соответствующий пост опубликовала в Twitter студия Marvel. В твите также сообщается, что режиссером фильма по-прежнему будет Райан Куглер.
Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019
Премьера первого фильма состоялась в 2018 году. «Черная пантера» рассказывает о вымышленной стране Ваканда в Африке, где находятся залежи уникального металла, поглощающего вибрацию. Главным героем выступает молодой принц Т'Чалла, которому суждено надеть маску пантеры и перевоплотиться в супергероя, олицетворяющего дух саванны. В фильме снялись Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.
Напомним, что блокбастер компании Marvel стал самым кассовым супергеройским фильмом, собрав в прокате $624 млн. А в России «Черная пантера» показала третий результат по сборам в Imax. Кроме того, лента удостоена «Оскара» в трех номинациях — за лучшие костюмы, музыку и дизайн.
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