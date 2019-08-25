Киностудия Marvel назвала дату выхода второй части «Черной пантеры»

Сиквел фантастического блокбастера «Черная пантера» выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Соответствующий пост опубликовала в Twitter студия Marvel. В твите также сообщается, что режиссером фильма по-прежнему будет Райан Куглер.

Премьера первого фильма состоялась в 2018 году. «Черная пантера» рассказывает о вымышленной стране Ваканда в Африке, где находятся залежи уникального металла, поглощающего вибрацию. Главным героем выступает молодой принц Т'Чалла, которому суждено надеть маску пантеры и перевоплотиться в супергероя, олицетворяющего дух саванны. В фильме снялись Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.