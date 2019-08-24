Умер переводчик Юрий Живов, озвучивший «Зеленую милю», «Парк Юрского периода» и «Твин Пикс»

Переводчик фильмов, голосом которого говорили киногерои 90-х, Юрий Живов умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил его двоюродный брат Андрей телеканалу «360».

Смерть переводчика-синхрониста произошла из-за болезни почек, утверждает брат Живова. Похороны пройдут завтра на Хованском кладбище. «К сожалению, сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов… Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку». — написал в социальной сети «ВКонтакте» его коллега Андрей Дольский.