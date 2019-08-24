В «Ленфильме» покажут киноленты о Петербурге

В начале следующей недели стартует первый международный фестиваль фильмов «Большая любовь. Санкт-Петербург». «В этом году мы решили провести этот фестиваль с 27 по 30 августа. Вы увидите лучшие работы», – заявил гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин. Об этом пишет «РИА Новости». Зрителям продемонстрируют более десятка кинолент, где события разворачиваются в Петербурге: от первых немых картин до современных.

В этот вторник состоится открытие фестиваля в кинотеатре «Великан Парк» и в киноцентре «Ленфильм». Первым делом на экранах покажут фильм «До скорой встречи». В нем американский футболист получает серьезную травму и отправляется в поисках себя в Санкт-Петербург, где влюбляется в русскую девушку. В программу также вошли фильмы «Питер FM», «Три дня до весны», «Петербург.Только по любви» и другие. За расписанием следите здесь.