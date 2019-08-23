Коротко: от «Быка» до Харви Вайнштейна
Победивший на «Кинотавре» в этому году «Бык» дебютанта Бориса Акопова, документальный фильм о продюсере Вайнштейне, а также драма Кейси Аффлека «Свет моей жизни» с ним же в главной роли – какие картины вышли в прокат на этой неделе.
«Бык»
Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека.
С 22 августа
«Свет моей жизни» / Light of My Life
Апокалиптическая драма Кейси Аффлека по его собственному сценарию с ним же, а также юной Анной Пневски и Элизабет Мосс в главных ролях. Таинственная эпидемия уничтожила почти всех женщин на Земле. Немногих выживших помещают в бункеры. Отец скрывает ото всех пол дочери, чтобы спасти ее от изоляции.
С 22 августа
«Быть Харви Вайнштейном» / Untouchable
Документальный фильм Урсулы Макфарлейне о Харви Вайнштейне и скандале, изменившем мир, впервые был показан на кинофестивале «Сандэнс». Картина построена как серия интервью с обвинившими продюсера в домогательствах актрисами – Розанной Аркетт, Пас де ла Уэртой, Эрикой Розенбаум и другими.
С 22 августа
«Эбигейл»
Фантастический янг-эдалт фильм о девушке со сверхспособностями с Тинатин Далакишвили, Артемом Ткаченко и Риналем Мухаметовым прославился не столько съемками в Петербурге или отечественной попыткой зайти на территорию стим-панка, а иском о защите авторских прав создавшей его кинокомпании Kinodanz к блогеру BadComedian. Впрочем, закончился суд мировым соглашением.
С 22 августа
«Падение ангела» / Angel Has Fallen
Боевик с Джерардом Батлером, Морганом Фриманом и Джадой Пинкетт-Смит. Охранник президента США Майк Бэннинг (ангел-хранитель главы государства) пытается доказать, что не причастен к покушению на своего работодателя.
С 22 августа
«Божественная любовь» / Divino Amor
Неоновая картина об утопичном мире будущего, где все стали набожными, а бездетная пара ждет благую весть – пытается завести ребенка. Фильм был участником «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля.
С 22 августа
«Малышка зомби» / Zombi Child
Необычный хоррор от режиссера Бертрана Бонелло – автора байопика Ива Сен-Лорана. Его действие происходит в условной парижской школе, где все ученицы – потомки героев Франции, а новенькая гаитянка Мелисса еще и внучка «зомби» – Клаудиуса Нарцисса (это, кстати, реальный человек). В «живого мертвеца» его превратил колдун вуду, но ему удалось спастись.
С 22 августа
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