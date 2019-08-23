Коротко: от «Быка» до Харви Вайнштейна

Победивший на «Кинотавре» в этому году «Бык» дебютанта Бориса Акопова, документальный фильм о продюсере Вайнштейне, а также драма Кейси Аффлека «Свет моей жизни» с ним же в главной роли – какие картины вышли в прокат на этой неделе.

«Бык» Смотреть трейлер Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека. С 22 августа

«Свет моей жизни» / Light of My Life Смотреть трейлер Апокалиптическая драма Кейси Аффлека по его собственному сценарию с ним же, а также юной Анной Пневски и Элизабет Мосс в главных ролях. Таинственная эпидемия уничтожила почти всех женщин на Земле. Немногих выживших помещают в бункеры. Отец скрывает ото всех пол дочери, чтобы спасти ее от изоляции. С 22 августа

«Быть Харви Вайнштейном» / Untouchable Смотреть трейлер Документальный фильм Урсулы Макфарлейне о Харви Вайнштейне и скандале, изменившем мир, впервые был показан на кинофестивале «Сандэнс». Картина построена как серия интервью с обвинившими продюсера в домогательствах актрисами – Розанной Аркетт, Пас де ла Уэртой, Эрикой Розенбаум и другими. С 22 августа

«Эбигейл» Смотреть трейлер Фантастический янг-эдалт фильм о девушке со сверхспособностями с Тинатин Далакишвили, Артемом Ткаченко и Риналем Мухаметовым прославился не столько съемками в Петербурге или отечественной попыткой зайти на территорию стим-панка, а иском о защите авторских прав создавшей его кинокомпании Kinodanz к блогеру BadComedian. Впрочем, закончился суд мировым соглашением. С 22 августа

«Падение ангела» / Angel Has Fallen Смотреть трейлер Боевик с Джерардом Батлером, Морганом Фриманом и Джадой Пинкетт-Смит. Охранник президента США Майк Бэннинг (ангел-хранитель главы государства) пытается доказать, что не причастен к покушению на своего работодателя. С 22 августа

«Божественная любовь» / Divino Amor Смотреть трейлер Неоновая картина об утопичном мире будущего, где все стали набожными, а бездетная пара ждет благую весть – пытается завести ребенка. Фильм был участником «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля. С 22 августа