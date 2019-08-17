В следующем году выйдет новая экранизация «Мастера и Маргариты»

Роли Мастера и Маргариты, Воланда, Коровьева и других персонажей из произведения Булгакова могут достаться и западным артистам, отмечает Игорь Толстунов. Однако он не называет конкретных имен, поскольку кастинг еще продолжается.

Экранизировать «Мастера и Маргариту» пробовали многие кинорежиссеры, однако не всем это удалось. Так, Эльдар Рязанов, снявший «Жестокий романс», в 1985 году обращался в ЦК КПСС с просьбой о постановке фильма и получил отказ. В годы перестройки советский режиссер и сценарист Элем Климов не смог реализовать свой проект из-за недостаточного финансирования. Первая экранизация «Мастера и Маргариты» состоялась в 1971 году – ее автором стал Анджей Вайда. Через год появилась картина Александра Петровича, а в 1989 режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, однако фильм выпустили спустя 17 лет. Самой последней экранизацией романа( 2005 год) стала картина Владимира Бортко.



