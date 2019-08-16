Что посмотреть в кино: от Виктора Цоя до Кита Харингтона
Ре-релиз культовой «Иглы» с Виктором Цоем, новый фильм Ксавье Долана с Китом Харингтоном из «Игры престолов» в главной роли, а также сиквел баталий свиней и птиц «Angry Birds 2» – какие картины выходят в прокат на этой неделе.
«Игла»
Единственный фильм, в котором Виктор Цой сыграл главную роль, а не камео, выходит в повторный прокат. Бонус – Александр Баширов, Петр Мамонов и то, что это отреставрированная версия картины.
С 15 августа
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan
Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джон Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо.
С 15 августа
«Angry Birds 2 в кино» / The Angry Birds Movie 2
Сиквел анимационного фильма, основанного на компьютерной игре. В новой части франшизы птицы и свиньи должны будут объединиться для борьбы с новым врагом.
С 15 августа
«Ангел мой» / Angel of Mine
Триллер о баталиях двух матерей за ребенка. Звезда экранизаций «Миллениума» Нуми Рапас играет убитую горем женщину, потерявшую дочь. Встретив похожую на нее девочку, она пытается войти в ее жизнь, чему не рада ее родная мать (Ивонн Страховски из «Рассказа служанки»).
С 15 августа
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