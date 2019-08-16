Что посмотреть в кино: от Виктора Цоя до Кита Харингтона

Ре-релиз культовой «Иглы» с Виктором Цоем, новый фильм Ксавье Долана с Китом Харингтоном из «Игры престолов» в главной роли, а также сиквел баталий свиней и птиц «Angry Birds 2» – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Игла» Смотреть трейлер Единственный фильм, в котором Виктор Цой сыграл главную роль, а не камео, выходит в повторный прокат. Бонус – Александр Баширов, Петр Мамонов и то, что это отреставрированная версия картины. С 15 августа

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan Смотреть трейлер Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джон Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо. С 15 августа

«Angry Birds 2 в кино» / The Angry Birds Movie 2 Смотреть трейлер Сиквел анимационного фильма, основанного на компьютерной игре. В новой части франшизы птицы и свиньи должны будут объединиться для борьбы с новым врагом. С 15 августа