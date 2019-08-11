Актер из «Очень странных дел» прокомментировал финал третьего сезона
Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», опроверг теории фанатов о том, что его персонаж жив. Об этом докладывает «РИА Новости», ссылаясь на Independent.
На свой страничке в Instagram актер опубликовал фотографию с Сальмой Хайек и рассказал о том, что будет работать с ней в кинокомпании Marvel. Он добавил, что его «сердце все еще обливается кровью», когда вспоминает двух героев знаменитого сериала от Netflix – Джима Хоппера и Джойс Байерс, к которой у его персонажа возникли романтические чувства в последнем сезоне. «Какая жизнь их могла бы ждать после свидания в ресторане Энзо», – сообщил Дэвид.
Некоторые поклонники «Очень странных дел» не восприняли пост Дэвида Харбора всерьез – они верят, что Джим все-таки остался в живых. Об этом свидетельствует сценка после титров, как считают они. Netflix еще официально не заявил о продолжении сериала, но продюсер Шон Леви ранее намекал на то, что это все-таки произойдет. Сейчас же Харбор снимается в фильме «Черная вдова», релиз которого состоится в следующем году.
Напомним, что Netflix выпустил продолжение «Очень странные дел» в начале июля ко Дню независимости. Третий сезон сериала побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Если вы еще не успели посмотреть новый сезон, предлагаем прочитать наш материал, в котором кинокритик Иван Пугин посмотрел его и рассказывает, удалось ли создателям проекта и угодить фанатам, и вывести историю на новый уровень. А еще IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела».
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