Актер из «Очень странных дел» прокомментировал финал третьего сезона

Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», опроверг теории фанатов о том, что его персонаж жив. Об этом докладывает «РИА Новости», ссылаясь на Independent.

На свой страничке в Instagram актер опубликовал фотографию с Сальмой Хайек и рассказал о том, что будет работать с ней в кинокомпании Marvel. Он добавил, что его «сердце все еще обливается кровью», когда вспоминает двух героев знаменитого сериала от Netflix – Джима Хоппера и Джойс Байерс, к которой у его персонажа возникли романтические чувства в последнем сезоне. «Какая жизнь их могла бы ждать после свидания в ресторане Энзо», – сообщил Дэвид.