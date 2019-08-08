Объявлен список лауреатов Фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019

Сегодня, 8 августа, Выборгском замке состоялась церемония закрытия XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу». Главный приз в конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры» получила картина «Смерть нам к лицу» режиссера Бориса Гуца с Полиной Ауг и Александрой Быстржицкой в главных ролях.

«Он не может жить без космоса», реж. Константин Бронзит

В конкурсе анимационного кино лауреатом стала работа Леонида Шмелькова «Лола живая картошка». Специальным призом был награжден фильм петербургского мультипликатора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». В конкурсе неигрового кино лучшей была названа картина «Своя республика» Алены Полуниной.

Главный приз конкурса «Копродукция. Окно в мир» взял фильм режиссеров Саши Кулака и Бен Геза «Хроники ртути». Специальный приз жюри получила лента «Женщины гулага» режиссера Марианны Яровской — «за проникновенность образов и этической позиции». Также лента заняла второе место в конкурсе «Выборгский счет».

Приз гильдии фестиваля «За дебют» получил фильм «Печень» режиссера Ивана Снежкина. Приз гильдии продюсеров России «За лучшую продюсерскую работу» получила лента «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца, снятый на смартфон. Призом имени Саввы Кулиша «За творческий поиск» был награжден актер Александр Карнаушкин — за роль в фильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» режиссера Виталия Суслина.

Приз гильдии киноведов и кинокритиков России в конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры» вручен фильму «Седьмой пробег по контуру земного шара». В конкурсе анимационного кино — работе «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. Данным призом был также награжден фильм «Хроники ртути» в категории неигрового кино. Отдельно был отмечет фильм «Как новый» режиссера Евгения Шелякина — специальным призом «За сценарий».

Напомним, снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу» с Полиной Ауг и Екатериной Волковой в главных ролях может выйти в широкий прокат. Такой возможности не исключает один из продюсеров картины Максим Муссель — после того, как DIY-лента с успехом была принята зрителями на выборгском кинофестивале «Окно в Европу».