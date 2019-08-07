Утром 6 августа в Петербурге прошли съемки фильма «Шерлок Холмс в России». Локацией для одной из сцен ленты стал Михайловский замок и его окрестности — там на время обосновались кареты, запряженные лошадьми, люди в военной форме 18-19 веков и раздавались звуки выстрелов. Петербуржцы охотно фотографировали атрибуты прошедшего времени — собрали фотогалерею этих снимков.

Сценарий грядущей саги не будет точно следовать оригинальным произведениям Артура Конан-Дойля — по сюжету, Шерлок Холмс, используя метод дедукции, отправляется в Россию, чтобы найти там Джека Потрошителя, от рук которого в Лондоне погибло уже несколько женщин. Оставив Ватсона в Англии, Холмс прибывает в Санкт-Петербург, где никто не воспринимает всерьез его методы. Вскоре сыщик знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату на Пекарской улице.

Главные роли в альтернативной истории о Шерлоке Холмсе сыграют Максим Матвеев (Шерлок Холмс), Владимир Мишуков (Доктор Карцев), Ирина Старшенбаум (Софья) и другие. Режиссером выступит Нурбек Эген, известный по работе над фильмами «Алиби», «Тайный знак» и «Молот». За адаптацию сценария ответственен Олег Маловичко, известный по фильмам «Притяжение» и «Метод».