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Что посмотреть в кино: от дуэта Стэйтема и Джонсона до магической одежды

Продолжение «Форсажа», трогательное кино о русских эмигрантах «Гив ми либерти», а также две картины о власти вещей над человеком: хоррор о платье-убийце и комедия о куртке из оленьей кожи – какие ленты вышли в прокат на этой неделе.   

«Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

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Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем).

С 1 августа

«Гив ми либерти» / Give Me Liberty

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Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия.

С 1 августа

«Маленькое красное платье» / In Fabric

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Британский эстетский хоррор об одежде-убийце. Главная героиня покупает красное, как советский флаг, платье, которое начинает жить собственной жизнью.

С 1 августа

«Оленья кожа» / Le daim 

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Абсурдистская комедия с Жаном Дюжарденом и Адель Энель о болезненной привязанности главного героя к ковбойской куртке из оленьей кожи. 

Со 2 августа

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Автор: sobaka
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Рубрика: Кинофичер
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