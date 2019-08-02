Что посмотреть в кино: от дуэта Стэйтема и Джонсона до магической одежды
Продолжение «Форсажа», трогательное кино о русских эмигрантах «Гив ми либерти», а также две картины о власти вещей над человеком: хоррор о платье-убийце и комедия о куртке из оленьей кожи – какие ленты вышли в прокат на этой неделе.
«Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем).
С 1 августа
«Гив ми либерти» / Give Me Liberty
Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия.
С 1 августа
«Маленькое красное платье» / In Fabric
Британский эстетский хоррор об одежде-убийце. Главная героиня покупает красное, как советский флаг, платье, которое начинает жить собственной жизнью.
С 1 августа
«Оленья кожа» / Le daim
Абсурдистская комедия с Жаном Дюжарденом и Адель Энель о болезненной привязанности главного героя к ковбойской куртке из оленьей кожи.
Со 2 августа
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