Что посмотреть в кино: от дуэта Стэйтема и Джонсона до магической одежды

Продолжение «Форсажа», трогательное кино о русских эмигрантах «Гив ми либерти», а также две картины о власти вещей над человеком: хоррор о платье-убийце и комедия о куртке из оленьей кожи – какие ленты вышли в прокат на этой неделе.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Смотреть трейлер Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). С 1 августа

«Гив ми либерти» / Give Me Liberty Смотреть трейлер Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия. С 1 августа

«Маленькое красное платье» / In Fabric Смотреть трейлер Британский эстетский хоррор об одежде-убийце. Главная героиня покупает красное, как советский флаг, платье, которое начинает жить собственной жизнью. С 1 августа