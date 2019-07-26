Что посмотреть в кино: от «Бойцовского клуба» до Паваротти

Культовый фильм Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в повторном прокате, документальная лента о великом Паваротти, а также история Гамлета глазами Офелии – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Бойцовский клуб» / Fight Club Смотреть трейлер Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат. Критикующий общество потребления триллер с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер вновь можно увидеть на большом экране. С 25 июля

«Видок: Охотник на призраков» / L'Empereur de Paris Смотреть трейлер Основанная на реальных событиях история сыщика Видока – выходца из преступного мира, согласившегося возглавить парижскую полицию. Главные роли в картине сыграли Венсан Кассель и Ольга Куриленко. С 25 июля

«Офелия» / Ophelia Смотреть трейлер Драма по мотивам пьесы Шекспира претендовала на приз Московского кинофестиваля. История Гамлета в нем рассказана, как легко догадаться по названию, с точки зрения Офелии. Ее играет словно сошедшая с картин прерафаэлитов Дэйзи Ридли. С 25 июля

«Шаг вперед 6: Год танцев» / Step Up China Смотреть трейлер Очередная часть франшизы про безудержные танцы: этап конкурса теперь проходит в Китае, оттуда же все участники хореографического баттла. С 25 июля

«Некромант» / Nekrotronic Смотреть трейлер Комедийный трэш-триллер с Моникой Беллуччи про обычного юношу, открывающего в себе способности охотника за демонами. С 25 июля

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«Паваротти» / Pavarotti Смотреть трейлер Документальный фильм Рона Ховарда о Лучано Паваротти. О великом теноре в нем рассказывают Спайк Ли, Боно, Пласидо Доминго и многие другие. С 25 июля

«Белоснежка. Сказка для взрослых» / Blanche comme neige Смотреть трейлер Режиссер картины «Коко до Шанель» Анн Фонтен сняла провокационную версию Белоснежки. Оставшаяся сиротой Клэр (Лу де Лааж) бежит от злой мачехи (Изабель Юппер) на отдаленную ферму в объятия семерых мужчин. Вопрос тут всего один: зачем это все Юппер. С 25 июля