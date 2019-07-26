Что посмотреть в кино: от «Бойцовского клуба» до Паваротти
Культовый фильм Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в повторном прокате, документальная лента о великом Паваротти, а также история Гамлета глазами Офелии – какие картины выходят в прокат на этой неделе.
«Бойцовский клуб» / Fight Club
Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат. Критикующий общество потребления триллер с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер вновь можно увидеть на большом экране.
С 25 июля
«Видок: Охотник на призраков» / L'Empereur de Paris
Основанная на реальных событиях история сыщика Видока – выходца из преступного мира, согласившегося возглавить парижскую полицию. Главные роли в картине сыграли Венсан Кассель и Ольга Куриленко.
С 25 июля
«Офелия» / Ophelia
Драма по мотивам пьесы Шекспира претендовала на приз Московского кинофестиваля. История Гамлета в нем рассказана, как легко догадаться по названию, с точки зрения Офелии. Ее играет словно сошедшая с картин прерафаэлитов Дэйзи Ридли.
С 25 июля
«Шаг вперед 6: Год танцев» / Step Up China
Очередная часть франшизы про безудержные танцы: этап конкурса теперь проходит в Китае, оттуда же все участники хореографического баттла.
С 25 июля
«Некромант» / Nekrotronic
Комедийный трэш-триллер с Моникой Беллуччи про обычного юношу, открывающего в себе способности охотника за демонами.
С 25 июля
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Shutterstock
«Паваротти» / Pavarotti
Документальный фильм Рона Ховарда о Лучано Паваротти. О великом теноре в нем рассказывают Спайк Ли, Боно, Пласидо Доминго и многие другие.
С 25 июля
«Белоснежка. Сказка для взрослых» / Blanche comme neige
Режиссер картины «Коко до Шанель» Анн Фонтен сняла провокационную версию Белоснежки. Оставшаяся сиротой Клэр (Лу де Лааж) бежит от злой мачехи (Изабель Юппер) на отдаленную ферму в объятия семерых мужчин. Вопрос тут всего один: зачем это все Юппер.
С 25 июля
Фильм«До скорой встречи» / See You Soon
Версия сказки про Золушку с принцем Лиамом Макинтайром из «Спартака», Харви Кейтелем в роли его менеджера и Петербургом как местом действие. Главная героиня и по совместительству сценаристка фильма – уехавшая 11 лет назад в Голливуд россиянка Женя Танаева.
С 25 июля
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