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Что посмотреть в кино: от «Бойцовского клуба» до Паваротти

Культовый фильм Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в повторном прокате, документальная лента о великом Паваротти, а также история Гамлета глазами Офелии – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Бойцовский клуб» / Fight Club

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Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат. Критикующий общество потребления триллер с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер вновь можно увидеть на большом экране.

С 25 июля

«Видок: Охотник на призраков» / L'Empereur de Paris

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Основанная на реальных событиях история сыщика Видока – выходца из преступного мира, согласившегося возглавить парижскую полицию. Главные роли в картине сыграли Венсан Кассель и Ольга Куриленко.

С 25 июля

«Офелия» / Ophelia

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Драма по мотивам пьесы Шекспира претендовала на приз Московского кинофестиваля. История Гамлета в нем рассказана, как легко догадаться по названию, с точки зрения Офелии. Ее играет словно сошедшая с картин прерафаэлитов Дэйзи Ридли.

С 25 июля

«Шаг вперед 6: Год танцев» / Step Up China

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Очередная часть франшизы про безудержные танцы: этап конкурса теперь проходит в Китае, оттуда же все участники хореографического баттла.

С 25 июля

«Некромант» / Nekrotronic

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Комедийный трэш-триллер с Моникой Беллуччи про обычного юношу, открывающего в себе способности охотника за демонами.

С 25 июля

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«Паваротти» / Pavarotti

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Документальный фильм Рона Ховарда о Лучано Паваротти. О великом теноре в нем рассказывают Спайк Ли, Боно, Пласидо Доминго и многие другие.

С 25 июля

«Белоснежка. Сказка для взрослых» / Blanche comme neige

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Режиссер картины «Коко до Шанель» Анн Фонтен сняла провокационную версию Белоснежки. Оставшаяся сиротой Клэр (Лу де Лааж) бежит от злой мачехи (Изабель Юппер) на отдаленную ферму в объятия семерых мужчин. Вопрос тут всего один: зачем это все Юппер.

С 25 июля

Фильм«До скорой встречи» / See You Soon 

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Версия сказки про Золушку с принцем Лиамом Макинтайром из «Спартака», Харви Кейтелем в роли его менеджера и Петербургом как местом действие. Главная героиня и по совместительству сценаристка фильма – уехавшая 11 лет назад в Голливуд россиянка Женя Танаева.

С 25 июля

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Автор: sobaka
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