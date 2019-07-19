Что посмотреть в кино: от «Солнцестояния» до «Короля Льва»
Хоррор про зло под солнцем от автора «Реинкарнации», Симба становится из анимационного реальным в «Короле Льве» и психотерапевтическая драма «Соблазн» – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.
«Король Лев» / The Lion King
Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты. На этот раз в формат 3D и IAMX переведут историю взросления львенка Симбы.
С 18 июля
«Солнцестояние» / Midsommar
Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов.
С 18 июля
«Искусство обмана» / Lying and Stealing
Комедийный боевик с Тео Джеймсом и Эмили Ратаковски о паре мошенников, ворующих предметы искусства. Например, надувных зайчиков Джеффа Кунса.
С 18 июля
«Соблазн» / Sibyl
Драма о тесной связи литературы, жизни и психоанализа с Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос и Гаспаром Ульельем. Психотерапевт Сибил слишком увлекается историей своей пациентки-актрисы.
С 18 июля
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