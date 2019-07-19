Что посмотреть в кино: от «Солнцестояния» до «Короля Льва»

Хоррор про зло под солнцем от автора «Реинкарнации», Симба становится из анимационного реальным в «Короле Льве» и психотерапевтическая драма «Соблазн» – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.

«Король Лев» / The Lion King Смотреть трейлер Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты. На этот раз в формат 3D и IAMX переведут историю взросления львенка Симбы. С 18 июля

«Солнцестояние» / Midsommar Смотреть трейлер Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов. С 18 июля

«Искусство обмана» / Lying and Stealing Смотреть трейлер Комедийный боевик с Тео Джеймсом и Эмили Ратаковски о паре мошенников, ворующих предметы искусства. Например, надувных зайчиков Джеффа Кунса. С 18 июля