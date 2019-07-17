В Лос-Анджелесе объявлены номинанты американской телевизионной премии «Эмми». Сериал от HBO «Игра Престолов» поставил абсолютный рекорд выдвижения — 32 номинации, в том числе в категории «Лучший драматический сериал» и лучшая мужская и женская роли.

Предыдущий рекорд по номинациями принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка». В 1994 году шоу было выдвинуто в 27 категориях. Рекордсмен этого года, сериал «Игра Престолов», получил 32 номинации — в том числе в главных категориях «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» (Кит Харрингтон) и «Лучшая женская роль» (Эмилия Кларк), а также сразу три — в категории «Лучший мужская роль второго плана» (Алфи Аллер за роль Теона Грейджоя, Николай Костер-Вальдау за роль Джейме Ланнистера, Питер Динклэйдж за роль Тириона Ланнистера). Почему «Игра Престолов» стала главным сериалом десятилетия? Объясняют философ Артемий Магун и экономист Дмитрий Травин В номинации «Лучший драматический сериал», помимо «Игры Престолов», за статуэтку поборются сериалы «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы». Кандидатами на звание «Лучшего комедийного сериала» стали шоу «Барри», «Дрянь», «В лучшем мире», «Удивительная миссис Мейзел», «Матрешка», «Шиттс Крик» и «Вице-президент».