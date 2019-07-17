Объявлены номинанты телевизионной премии «Эмми». «Игра Престолов» поставила абсолютный рекорд — 32 номинации
В Лос-Анджелесе объявлены номинанты американской телевизионной премии «Эмми». Сериал от HBO «Игра Престолов» поставил абсолютный рекорд выдвижения — 32 номинации, в том числе в категории «Лучший драматический сериал» и лучшая мужская и женская роли.
Предыдущий рекорд по номинациями принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка». В 1994 году шоу было выдвинуто в 27 категориях. Рекордсмен этого года, сериал «Игра Престолов», получил 32 номинации — в том числе в главных категориях «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» (Кит Харрингтон) и «Лучшая женская роль» (Эмилия Кларк), а также сразу три — в категории «Лучший мужская роль второго плана» (Алфи Аллер за роль Теона Грейджоя, Николай Костер-Вальдау за роль Джейме Ланнистера, Питер Динклэйдж за роль Тириона Ланнистера).
В номинации «Лучший драматический сериал», помимо «Игры Престолов», за статуэтку поборются сериалы «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы». Кандидатами на звание «Лучшего комедийного сериала» стали шоу «Барри», «Дрянь», «В лучшем мире», «Удивительная миссис Мейзел», «Матрешка», «Шиттс Крик» и «Вице-президент».
Сериал «Чернобыль» от HBO — претендент на звание «Лучшего мини-сериала». У детища Крейга Мазина 19 шансов получить статуэтку в различных категориях, в том числе за «Лучшую мужскую роль в мини-сериале» (Джаред Харрис за роль Валерия Легасова). Вместе с ним в списке «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».
Лидером по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стал HBO — у него 137 кандидата. За ним последовал Netflix (117) и NBC (58).
Напомним, ранее сериал «Чернобыль» от телеканала HBO признали лучшим в истории сериалов — он возглавил пользовательский рейтинг крупнейшей базы данных о кинематографе International Movie Data Base. По состоянию на сегодня, 30 мая, его оценка составляет 9,6 балла из 10. Сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин призвал туристов прилично себя вести во время поездок в Припять. Впечетлившись историей о самой страшной аварии за все время существования атомной энергетики, люди со всех уголков планеты начали съезжаться в «зону отчуждения».
Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин опубликовал прощальное письмо к «Игре Престолов». По словам фантаста, ему сложно поверить в завершение сериала. Позже он раскрыл некоторые подробности сюжета приквела «Игры Престолов». Борьба за власть станет еще ожесточеннее. В ней будут участвовать по меньшей мере сто королевств — и ни одного Ланнистера.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.