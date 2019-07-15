Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов. Согласно информации на сайте, фонд поддерживали Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова, а также киностудия «Ленфильм». Однако уже в 2020 году «Пример интонации» будет закрыт. «Мы закроем наш фонд «Пример интонации» в следующем году из-за недостатка средств к существованию», — сообщил его учредитель, режиссер Александр Сокуров в рамках дискуссии на киношколе «Индустрия на Стрелке».

Как он позже рассказал «Интерфаксу», причиной также стали «общие внешние обстоятельства, недружелюбность и агрессивность по отношению ко мне министерства культуры РФ. «Мы больше не можем в таких условиях существовать», — добавил Сокуров. В Министерстве культуры отметили, что о причинах закрытия фонда не знают. «В свое время действительно у нас была оказана поддержка нескольким проектам фонда, но причин, почему сейчас закрывается фонд, я к сожалению, сейчас сказать не могу. У нас не было никаких контактов, я даже не могу представить себе повод. И влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может», — рассказала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

В состав худсовета фонда входят президент федерации кинопрессы и киновед Андрей Плахов, кинокритик и основатель благотворительных фондов «Антон тут рядом» и «Выход в Петербурге» Любовь Аркус, продюсер и член Европейской киноакадемии Андрей Сигле, основатель независимого оперного театра Contour Opera Артем Суслов. Директором фонда являлся Николай Янкин.

Напомним, в декабре 2018 года петербургская полиция провела обыски в фонде поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. Директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении бюджетных средств «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах». По мнению Сокурова, «особое внимание» со стороны властей к нему началось после того, как он задал вопрос президенту Владимиру Путину об Олеге Сенцове. О своем публичном споре с главой государства режиссер также высказался в одном из выпусков «Ещенепознер».