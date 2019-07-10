Александр Молочников приступил к съемкам нового проекта «Скажи ей» — с Ходченковой, Быстровым и Серебряковым

Актер, режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Молочников приступил к съемкам нового фильма «Скажи ей» — в Петербурге. Главные роли в картине исполнят Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Кай Гетц и Алексей Серебряков, производством ленты займется продюсерская компания Александра Цекало «Среда».

Сюжет грядущего фильма «Скажи ей» расскажет о непростых взаимоотношениях матери и отца, в которых ребенок оказывается заложником. Главная героиня уезжает в Америку, оставляя мужа и лишая сына общения с отцом, который, в свою очередь, не представляет жизни без ребенка.

«Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее», — говорится в синопсисе.

Молочников не только в режиссерском кресле — он также является соавтором сценария картины, написанного совместно с Ильей Тилькиным и Александром Талалом. В главных ролях Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Кай Гетц, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Марина Игнатова, Игорь Черневич и Ирина Розанова.

Фильм «Скажи ей» стал новым проектом продюсерской компании «Среда» Александра Цекало. Съемки проходят в Петербурге — 9 июля участники съемочного процесса разбили традиционную тарелку, которая ознаменовала старт съемок. Дата выхода пока не называется.