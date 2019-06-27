Сегодня, 27 июня, в Калифорнии на 76-ом году жизни скончался американский актер Макс Райт. В 1995 году актеру диагностировали онкологическое заболевание — лимфому, с которым Райт боролся на протяжении 24 лет.

Макс Райт наиболее известен по роли Уилли Таннера в сериале «Альф» — он воплотил на экране главу семейства, которое приютило у себя дома инопланетянина. Он также исполнил роль владельца кофейни Central Perk по имени Терри, в котором работала Рейчел — в сериале «Друзья». В фильмографии Райта — картины «Весь этот джаз», «Тень», «Сон в летнюю ночь» и другие ленты.

«Альф» — американский комедийный телесериал, который вышел на экраны в 1986 году. В США сериал продлился четыре сезона в период с 1986 по 1990 год и был показан в 80 странах мира. По сюжету, инопланетянин по имени Альф, один из немногих уцелевших жителей взорвавшейся планеты Мелмак, врезается на своем корабле в гараж обычной американской семьи Таннеров.

Таннеры приютили Альфа и скрывали его от так называемого Подразделения по изучению пришельцев. Он стал членом их семьи, и хотя пришелец не всегда ценил оказанную ему доброту, он искренне любил Вилли, его жену Кейт, их детей Линн и Брайана и даже кота Таннеров Лаки.