Синематека «Искусство кино» запускает повторный прокат фильма Андрея Тарковского «Зеркало»

Уже в июле синематека «Искусство кино» при поддержке киноконцерта «Мосфильм» запускает повторный прокат фильма Андрея Тарковского «Зеркало». Вновь демонстрироваться на больших экранах будет отреставрированная копия картины, вышедшей в прокат в 1975 году.

По сюжету, герой «Зеркала» мучительно боится потерять любовь и понимание близких ему людей — матери, жены и сына. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в таком мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям. В повторный прокат отправится отреставрированная копия ленты, а несколько сеансов будут демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки.

«Самый личный и самый загадочный фильм Андрея Тарковского — «Зеркало». Центр его карьеры, зрелый и многослойный, поэтичный и прозаичный, фантасмагорический и не избегающий документальности. «Запечатленное время», как режиссер и определял саму суть кинематографа. Нет сомнений, что зрители — впервые или вновь — будут зачарованы чистой и мощной магией, которая ощущается в каждом кадре «Зеркала» а также оценят реставрацию, сделанную специалистами "Мосфильма"», — рассказывает главный редактор «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.