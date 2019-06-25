Синематека «Искусство кино» запускает повторный прокат фильма Андрея Тарковского «Зеркало»
Уже в июле синематека «Искусство кино» при поддержке киноконцерта «Мосфильм» запускает повторный прокат фильма Андрея Тарковского «Зеркало». Вновь демонстрироваться на больших экранах будет отреставрированная копия картины, вышедшей в прокат в 1975 году.
По сюжету, герой «Зеркала» мучительно боится потерять любовь и понимание близких ему людей — матери, жены и сына. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в таком мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям. В повторный прокат отправится отреставрированная копия ленты, а несколько сеансов будут демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки.
«Самый личный и самый загадочный фильм Андрея Тарковского — «Зеркало». Центр его карьеры, зрелый и многослойный, поэтичный и прозаичный, фантасмагорический и не избегающий документальности. «Запечатленное время», как режиссер и определял саму суть кинематографа. Нет сомнений, что зрители — впервые или вновь — будут зачарованы чистой и мощной магией, которая ощущается в каждом кадре «Зеркала» а также оценят реставрацию, сделанную специалистами "Мосфильма"», — рассказывает главный редактор «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.
Премьерный показ фильма «Зеркало» Андрея Тарковского состоится 2 июля в петербургском киноцентре «Аврора». 4 июля картина выйдет во всероссийский прокат.
Напомним, в марте синематека «Искусство кино» выпустила в повторный прокат ленту Сергея Соловьева «Асса» — режиссер картины увековечил музыку Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво». Позже благотворительный магазин «Спасибо!» выпустил лукбук в поддержку премьеры. В выпущенной съемке герои косплеят персонажей большого кино: студентка Академии Художеств Елизавета Пазова — Алику, член союза художников Геннадий Морозов — Крымова, актер художественной мастерской «Воркута» Даниил Иванов — Бананана, а Ник Fuzzkovsky из Super Collection Orchestra — Виктора Цоя.
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