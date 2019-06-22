Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил фильм «Дылда»
Картина «Дылда» российского режиссера и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова получил главную награду кинофестиваля «Зеркало», который прошел в Ивановской области с 14 по 21 июня - об этом сообщают РИА «Новости».
Сюжет фильма частично основан на книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», он рассказывает о двух подругах, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, где пытаются найти новую мирную жизнь.
Лучшим режиссером кинофестиваля был признан аргентинец Бенджамин Найштат с кинолентой «Красный». Французская картина «Бумажные флаги» Натана Амбросиони получила приз «За цельную и пронзительную игру актеров». А приз ивановских кинозрителей получил фильм Александра Золотухина «Мальчик Русский».
Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», а также получил в Каннах приз ФИПРЕССИ. Ранее Кантемир Балагов стал героем нового выпуска шоу «вДудь», в котором рассказал о важности травмы в кино.
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