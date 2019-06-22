Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил фильм «Дылда»

Картина «Дылда» российского режиссера и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова получил главную награду кинофестиваля «Зеркало», который прошел в Ивановской области с 14 по 21 июня - об этом сообщают РИА «Новости».

Сюжет фильма частично основан на книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», он рассказывает о двух подругах, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, где пытаются найти новую мирную жизнь.

Лучшим режиссером кинофестиваля был признан аргентинец Бенджамин Найштат с кинолентой «Красный». Французская картина «Бумажные флаги» Натана Амбросиони получила приз «За цельную и пронзительную игру актеров». А приз ивановских кинозрителей получил фильм Александра Золотухина «Мальчик Русский».