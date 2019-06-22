Премьеру российского документального фильма «Чернобыль. Как это было» отложили на неопределенный срок
22 июня российский документальный фильм «Чернобыль. Как это было» должен был выйти на Первом канале, но накануне он пропал из телепрограммы.
На федеральном канале ситуацию прокомментировали так: «Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому премьера состоится позже» ― об этом сообщает РИА «Новости». Когда ленту покажут ― неизвестно.
Документальная картина снята на волне популярности одноименного сериала на HBO и обещает раскрыть, что «на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС».
После выхода сериала «Чернобыль» от HBO, который был признан лучшим в истории, резко вырос интерес к туризму в зону отчуждения. Туда водят популярные легальные экскурсии, но там не менее развит и дарктуризм. «Собака.ru» выяснила у сталкеров и психологов, почему спустя 33 года после аварии интерес к заброшенной станции не пропадает.
Читайте также: «Чернобыль»: детально восстановленная история аварии и героизма ее ликвидаторов от HBO
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.