Что посмотреть в кино: от «Дылды» до «Истории игрушек 4»
Продолжении анимационной франшизы Disney и Pixar о том, как кукла Маша и Даша грустят, когда дети стали старше, второй фильм Кантемира Балагова «Дылда» и культовая лента «Охотник на оленей» снова на экранах – какие картины выходят в прокат на этой неделе.
«Дылда»
Драма Кантемира Балагова о неженском лице войны, созависимых отношениях двух подруг и посттравматическом синдроме в послеблокадном Ленинграде, как и его дебютная «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Канн.
С 20 июня
«История игрушек 4» / Toy Story 4
Продолжение франшизы Disney и Pixar. Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и все-все-все теперь дружат с новой хозяйкой – юной Бонни, которая только пошла в детский сад.
С 20 июня
«Охотник на оленей» / The Deer Hunter
Культовый фильм Майкла Чимино с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном и Мэрил Стрип о войне во Вьетнаме выходит в повторный прокат.
С 20 июня
«Берлин, я люблю тебя» / Berlin, I Love You
Сборник короткометражек-оммажей Берлину, вдохновленный подобными альманахами про Париж и Нью-Йорк. В них собран вполне звездный каст: от Киры Найтли и Хелен Миррен до Микки Рурка и Дианны Агрон.
С 20 июня
«За мечтой» / Teen Spirit
Дебютная мелодрама актера Макса Мингелла («Рассказ служанки») с Эль Фаннинг о том, как сложно становиться подростковой звездой и участвовать в вокальных конкурсах. Практически «Неоновый демон» только без блесток.
С 20 июня
«План побега 3» / Escape Plan: The Extractors
Взломщик тюрем Рэй Бреслин (бессменный Сильвестр Сталлоне) на этот раз вместе со своей командой будет разыскивать похищенную дочь друга — бизнесмена из Гонконга.
С 20 июня
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