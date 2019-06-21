Что посмотреть в кино: от «Дылды» до «Истории игрушек 4»

Продолжении анимационной франшизы Disney и Pixar о том, как кукла Маша и Даша грустят, когда дети стали старше, второй фильм Кантемира Балагова «Дылда» и культовая лента «Охотник на оленей» снова на экранах – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Дылда» Смотреть трейлер Драма Кантемира Балагова о неженском лице войны, созависимых отношениях двух подруг и посттравматическом синдроме в послеблокадном Ленинграде, как и его дебютная «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Канн. С 20 июня



«История игрушек 4» / Toy Story 4 Смотреть трейлер Продолжение франшизы Disney и Pixar. Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и все-все-все теперь дружат с новой хозяйкой – юной Бонни, которая только пошла в детский сад. С 20 июня



«Охотник на оленей» / The Deer Hunter Смотреть трейлер Культовый фильм Майкла Чимино с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном и Мэрил Стрип о войне во Вьетнаме выходит в повторный прокат. С 20 июня





«Берлин, я люблю тебя» / Berlin, I Love You Смотреть трейлер Сборник короткометражек-оммажей Берлину, вдохновленный подобными альманахами про Париж и Нью-Йорк. В них собран вполне звездный каст: от Киры Найтли и Хелен Миррен до Микки Рурка и Дианны Агрон. С 20 июня



«За мечтой» / Teen Spirit Смотреть трейлер Дебютная мелодрама актера Макса Мингелла («Рассказ служанки») с Эль Фаннинг о том, как сложно становиться подростковой звездой и участвовать в вокальных конкурсах. Практически «Неоновый демон» только без блесток. С 20 июня

