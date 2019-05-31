Что смотреть в кино: от Годзиллы до байопика Чарльза Мэнсона

Сиквелы истории про Годзиллу и тайную жизнь котов и собак, два фильма о маньяках (от Фатиха Акина и автора «Американского психопата» Мэри Хэррон) и эротическая мелодрама об адюльтере – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.

«Годзилла 2: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters Смотреть трейлер Сиквел 3D-истории о противостоянии Годзилле. На этот раз с ним сразятся Мотра, Родан и трехголовый монстр Кинг Гидора. С 30 мая

«Тайная жизнь домашних животных 2» / The Secret Life of Pets 2 Смотреть трейлер Сиквел анимационной франшизы о том, чем занимаются котики и песики, когда их не видят хозяева – конечно, приглядывают за их детьми! С 30 мая

«Золотая перчатка» / Der goldene Handschuh Смотреть трейлер Одновременно смешной и отвратительный хоррор про серийного убийцу немецкого классика Фатиха Акина. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет в свое холостяцкой квартире превращается в монстра. С 30 мая

«Так сказал Чарли» / Charlie Says Смотреть трейлер Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэррон сняла фильм не про желаемые убийства, а вполне реальные – про секту Чарльза Мэнсона и девушках, попавших под его влияние. С 30 мая