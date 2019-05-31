Что смотреть в кино: от Годзиллы до байопика Чарльза Мэнсона
Сиквелы истории про Годзиллу и тайную жизнь котов и собак, два фильма о маньяках (от Фатиха Акина и автора «Американского психопата» Мэри Хэррон) и эротическая мелодрама об адюльтере – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.
«Годзилла 2: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters
Сиквел 3D-истории о противостоянии Годзилле. На этот раз с ним сразятся Мотра, Родан и трехголовый монстр Кинг Гидора.
С 30 мая
«Тайная жизнь домашних животных 2» / The Secret Life of Pets 2
Сиквел анимационной франшизы о том, чем занимаются котики и песики, когда их не видят хозяева – конечно, приглядывают за их детьми!
С 30 мая
«Золотая перчатка» / Der goldene Handschuh
Одновременно смешной и отвратительный хоррор про серийного убийцу немецкого классика Фатиха Акина. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет в свое холостяцкой квартире превращается в монстра.
С 30 мая
«Так сказал Чарли» / Charlie Says
Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэррон сняла фильм не про желаемые убийства, а вполне реальные – про секту Чарльза Мэнсона и девушках, попавших под его влияние.
С 30 мая
Фильм «Куриоса»
Дебютантка Лу Жене сняла чувственный фильм, основанный на реальной биографии жившей на рубеже 19 и 20 века писательницы Мари де Ренье. Выйдя замуж за нелюбимого, она познавала границы своей свободы и себя через адюльтер.
С 30 мая
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