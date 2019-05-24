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Что посмотреть в кино: от доброго Аладдина до злого Супермена

Посиневший ради роли джинна Уилл Смит, детство злого Супермена и Джон Траволта ведет расследование – какие фильмы выйдут в прокат на этой неделе.  

«Аладдин» / Aladdin

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Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт.

С 23 мая

«Гори, гори ясно» / Brightburn

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Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба к ним падает младенец-инопланетянин.   

С 23 мая

«Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

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Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, что вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника.

С 23 мая

«Ядовитая роза» / The Poison Rose

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Детектив с Джоном Траволтой и Морганом Фриманом о смерти на футбольном поле юного спортсмена, разозлившего «хозяев» города.

С 23 мая

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Автор: sobaka
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