Что посмотреть в кино: от доброго Аладдина до злого Супермена

Посиневший ради роли джинна Уилл Смит, детство злого Супермена и Джон Траволта ведет расследование – какие фильмы выйдут в прокат на этой неделе.

«Аладдин» / Aladdin Смотреть трейлер Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт. С 23 мая

«Гори, гори ясно» / Brightburn Смотреть трейлер Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба к ним падает младенец-инопланетянин. С 23 мая

«Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile Смотреть трейлер Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, что вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника. С 23 мая