Что смотреть в кино: от Пикачу до Изабель Юппер
Продолжении истории Джона Уика с Киану Ривзом, детектив Пикачу с голосом Райна Рейнольдса и прекрасная Изабель Юппер в эксцентричной картине «Золотая молодежь» – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.
«Джон Уик 3» / John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Очередная часть боевика про киллера Джона Уика, которого по-прежнему играет Киану Ривз. За ним охотятся самые жестокие профессиональные убийцы со всего мира.
С 16 мая
«Покемон. Детектив Пикачу» / Pokémon Detective Pikachu
Компания Nintendo передала Голливуду права на экранизацию, чтобы привлечь к ней и фанатов аниме, и обычных зрителей. Для последних главного героя Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.
С 16 мая
«Малыш Кид» / The Kid
Вестерн-байопик знаменитого стрелка Дикого Запада Билли Кида. Заглавная роль – у Дэйна ДеХаана. А Итан Хоук играет представителя закона, который помогает доставить его в суд.
С 16 мая
«Золотая молодежь» / Une jeunesse dorée
Эксцентричная картина Евы Йонеско о любовном четырехугольнике. Юная пара Роза и Мишель (Галатеа Беллуджи и сын Евы Лукас Йонеско) начинает отношения с необычными супругами (бесстрашные Изабель Юппер и Мельвиль Пупо).
С 16 мая
«Королева сердец» / Dronningen
Шведско-датская копродукция была участником фестиваля «Сандэнс», где получила приз зрительских симпатий. Успешный юрист и идеальная жена Анна вступает в запретную связь с сыном своего супруга от первого брака.
С 16 мая
«Новая жизнь Аманды» / Amanda
Трогательный фильм об отношениях оставшейся сиротой Аманды и ее дяди Давида, которому слегка за 20, но он вынужден стать опекуном. Картина была участником кинофестиваля в Венеции.
С 16 мая
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