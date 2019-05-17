Что смотреть в кино: от Пикачу до Изабель Юппер

Продолжении истории Джона Уика с Киану Ривзом, детектив Пикачу с голосом Райна Рейнольдса и прекрасная Изабель Юппер в эксцентричной картине «Золотая молодежь» – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.

«Джон Уик 3» / John Wick: Chapter 3 - Parabellum Смотреть трейлер Очередная часть боевика про киллера Джона Уика, которого по-прежнему играет Киану Ривз. За ним охотятся самые жестокие профессиональные убийцы со всего мира. С 16 мая

«Покемон. Детектив Пикачу» / Pokémon Detective Pikachu Смотреть трейлер Компания Nintendo передала Голливуду права на экранизацию, чтобы привлечь к ней и фанатов аниме, и обычных зрителей. Для последних главного героя Пикачу озвучил Райан Рейнольдс. С 16 мая

«Малыш Кид» / The Kid Смотреть трейлер Вестерн-байопик знаменитого стрелка Дикого Запада Билли Кида. Заглавная роль – у Дэйна ДеХаана. А Итан Хоук играет представителя закона, который помогает доставить его в суд. С 16 мая

«Золотая молодежь» / Une jeunesse dorée Смотреть трейлер Эксцентричная картина Евы Йонеско о любовном четырехугольнике. Юная пара Роза и Мишель (Галатеа Беллуджи и сын Евы Лукас Йонеско) начинает отношения с необычными супругами (бесстрашные Изабель Юппер и Мельвиль Пупо). С 16 мая

«Королева сердец» / Dronningen Смотреть трейлер Шведско-датская копродукция была участником фестиваля «Сандэнс», где получила приз зрительских симпатий. Успешный юрист и идеальная жена Анна вступает в запретную связь с сыном своего супруга от первого брака. С 16 мая