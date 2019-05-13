Сегодня, 13 мая, в возрасте 97 лет скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй — звезда фильмов «Телефон пополам» и «Человек, который слишком много знал». Об этом сообщает BBC. При жизни она являлась одной из последних звезд Золотого века Голливуда.

Дорис Дэй — американская певица, актриса и активистка по защите животных. Популярность пришла к ней после того, как в 1945 году, будучи в составе биг-бэнда, Дорис записала композицию Sentimental Journey («Сентиментальное путешествие»). Карьера Дэй началась в конце эры классического голливудского кино — с фильма «Роман в открытом море» 1948 года выпуска. Она исполнила главную роль в фильме «Бедствие Джейн» 1953 года и снялась в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал» 1956-го с Джеймсом Стюартом в главной роли. Ее самыми успешными фильмами были романтические комедии, в которых она снялась вместе с Роком Хадсоном и Джеймсом Гарнером, такие как «Интимный разговор» и « Подвинься, дорогая». В 2011 году она выпустила свой 29-ый студийный альбом My Heart, который тут же вошел в десятку лучших альбомов Великобритании.