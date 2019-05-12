Госфильмофонд рассказал о 557 отечественных кинофильмах, утраченных навсегда

Госфильмофонд подготовил список из 557 утраченных фильмов отечественного кинематографа. Также был составлен рейтинг из 102 наиболее значимых картин — в его подготовке участвовали 32 киноведа. В списках встречаются документальные картины, культурфильмы и мультипликация. Самая ранняя из названных картин создана в 1909 году, самая поздняя — в 1976-ом.

Фото: пресс-служба Госфильмофонда

В список вошли только те фильмы, которые считаются утраченными по завершению — картины, неоконченные производством и сохранившиеся не полностью, расширили бы список Госфильмофонда «до огромных пределов». «Сразу же отметим, что полностью утраченными мы считаем те фильмы, из которых не сохранилось ни одной полной части. Поэтому, скажем, в список попала картина Н. Туркина «Закованная фильмой» 1918 года, из которой сохранились разрозненные кадры общей длиной не более 50 м.», — пояснили в Госфильмофонде. Так, в списке утраченных фильмов отечественного производства есть картины именитых режиссеров Ивана Пырьева, Сергея Эйзенштейна и других. Публикуем первые десять кинолент списка. «Девушка с далекой реки» (1927, режиссер Евгений Червяков) «Портрет Дориана Грея» (1915, режиссер Всеволод Мейерхольд) «Ухабы» (1927, режиссер Абрам Роом) «Похождения Октябрины» (1924, режиссеры Григорий Козинцев, Леонид Трауберг) «Дети бури» (1926, режиссеры Фридрих Эрмлер, Эдуард Иогансон) «Братишка» (1926, режиссеры Григорий Козинцев, Леонид Трауберг) «Митя» (1927, режиссер Николай Охлопков) «Посторонняя женщина» (1929, режиссер Иван Пырьев) «Скарлатина» (1924, режиссер Фридрих Эрмлер) «Золотой клюв» (1929, режиссер Евгений Червяков) «Бежин луг» (1935-37, режиссер Сергей Эйзенштейн)