Что посмотреть в кино: от «Войны Анны» до «Отпетых мошенниц»
Арт-триллер Алексея Федорченко, честная драма о войне в Афганистане Павла Лунгина и ремейк комедии 1980-х с Энн Хэтэуэй – коротко о фильмах, которые выйдут в прокат на выходных.
Спецпоказ фильма «Летят журавли»
Одну из лучших картин о войне – «Летят журавли» Михаила Калатозова – ко Дню Победы выпустили в повторный прокат. 8 и 9 мая ее можно будет посмотреть на большом экране в разных городах России и всего за 100 рублей.
8 и 9 мая
«Коридор бессмертия»
Военная драма о «Дороге победы» (она же «коридор смерти») – временной железнодорожной линии, которая соединяла осажденный Ленинград со Шлиссельбургом (и тем самым с большой землей).
С 8 мая
«Война Анны»
Камерный, но эпохальный арт-триллер Алексея Федорченко о спрятавшейся в начале Великой Отечественной в камине еврейской девочке (виртуозная игра без слов 9-летней Марты Козловой) выйдет в ультракороткий прокат – всего на четыре дня.
С 9 мая
«На Париж»
Совладелец «РЕСО» Сергей Саркисов в фильме по последнему сценарию Станислава Говорухина собрал актеров от Дмитрия Певцова, Михаила Ефремова и Сергея Маковецкого до Ренаты Литвиновой, Евгения Стычкина и Федора Добронравова.
С 9 мая
«Дар»
Эксцентричную комедию – дебют режиссера Михаила Кукушкина – показывали в 2018 году на «Кинотавре». Простой рабочий обнаруживает у себя необычный талант: писать картины экзотичным способом.
С 9 мая
«Братство»
Картина Павла Лунгина о войне в Афганистане должны была выйти 9 мая, но полюбивший вольно обходиться с прокатными датами Минкульт перенес ее релиз на один день.
С 10 мая
«Отпетые мошенницы» / The Hustle
Комедия с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон о криминальных талантах двух подруг-мошенниц. Познакомившись, они вместе начинают проворачивать крупные аферы.
С 10 мая
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