Что посмотреть в кино: от «Войны Анны» до «Отпетых мошенниц»

Арт-триллер Алексея Федорченко, честная драма о войне в Афганистане Павла Лунгина и ремейк комедии 1980-х с Энн Хэтэуэй – коротко о фильмах, которые выйдут в прокат на выходных.

Спецпоказ фильма «Летят журавли» Одну из лучших картин о войне – «Летят журавли» Михаила Калатозова – ко Дню Победы выпустили в повторный прокат. 8 и 9 мая ее можно будет посмотреть на большом экране в разных городах России и всего за 100 рублей. 8 и 9 мая

«Коридор бессмертия» Смотреть трейлер Военная драма о «Дороге победы» (она же «коридор смерти») – временной железнодорожной линии, которая соединяла осажденный Ленинград со Шлиссельбургом (и тем самым с большой землей). С 8 мая

«Война Анны» Смотреть трейлер Камерный, но эпохальный арт-триллер Алексея Федорченко о спрятавшейся в начале Великой Отечественной в камине еврейской девочке (виртуозная игра без слов 9-летней Марты Козловой) выйдет в ультракороткий прокат – всего на четыре дня. С 9 мая

«На Париж» Смотреть трейлер Совладелец «РЕСО» Сергей Саркисов в фильме по последнему сценарию Станислава Говорухина собрал актеров от Дмитрия Певцова, Михаила Ефремова и Сергея Маковецкого до Ренаты Литвиновой, Евгения Стычкина и Федора Добронравова. С 9 мая

«Дар» Смотреть трейлер Эксцентричную комедию – дебют режиссера Михаила Кукушкина – показывали в 2018 году на «Кинотавре». Простой рабочий обнаруживает у себя необычный талант: писать картины экзотичным способом. С 9 мая

«Братство» Смотреть трейлер Картина Павла Лунгина о войне в Афганистане должны была выйти 9 мая, но полюбивший вольно обходиться с прокатными датами Минкульт перенес ее релиз на один день. С 10 мая