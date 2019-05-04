Шеф-редактор «Союзмультфильма» рассказал, почему все так любят Чебурашку и как зверь лишился хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал РИА Новости, что кукла Чебурашки создавалась долго, а хвост ей убрали прямо перед съемками.

Герой книги Эдуарда Успенского стал любимым персонажем практически каждого, кто с ним познакомился. «Много лет все пытаются понять, в чем секрет его обаяния. Зверек неизвестной породы, взявшийся из ниоткуда, ничего не умеющий, мешающийся всем под ногами, но решивший передружить весь город. Безусловно, помимо характера, который заложил в книге Эдуард Успенский, на передний план выходит его визуальный образ, придуманный Леонидом Шварцманом. Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз посто3янно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой — мешал пластике», — объяснил Капков.

Созданию образа куклы для мультфильма, по словам щеф-редактора, способствовал и голос актрисы Клары Румяновой.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Сергей Капков сомневается в том, что идея снять продолжение картины «Ну, погоди!» — хорошая. Он рассказал, что сейчас сложно определить, какой социальный тип может представлять волк.