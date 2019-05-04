В Петербург идет потепление

Тепло наступает уже сегодня. По данным северо-западного управления Росгидромета, воздух в городе в течение 4 мая прогреется до 10 градусов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Фобос», североатлантический циклон смещается в акваторию Белого моря, так что заметнее всего погода испортится на севере Карелии, а также в Мурманской и Архангельской областях.

Еще несколько дней в Петербурге будет ветрено и прохладно. А к 9 мая количество осадков сократится, температура воздуха поднимается до 12-17 градусов.

3 мая в Петербурге прошел град. Непогода захватила на все районы города — так, например, на Петроградской стороне выпал только еле-заметный снег. Горожане показали, как замело другие части Петербурга.