Вышел трейлер третьего сезона «Рассказа служанки»

В 2017 году на вручении престижной американской телевизионной премии «Эмми» лучшим драматическим сериалом года был признан «Рассказ служанки», который основан на одноименной книге Маргарет Этвуд, опубликованной в 1985 году. Действие антиутопии происходит в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. Главной проблемой общества является женское бесплодие, и чтобы продолжить род, семьи, относящиеся к элите, берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребенком и перейти на службу к новым хозяевам. Элизабет Мосс, главная героиня шоу, получила «Эмми» как лучшая актриса в драматическом жанре. «Рассказ служанки» также получил статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий.