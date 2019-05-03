Умер актёр Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звёздных войнах»

Питер Мейхью, исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах», скончался 30 апреля в возрасте 74 лет. Он находился в своем доме в окружении семьи, и о его смерти стало известно только 2 мая из официального твиттера актера.

Родственники Мейхью отметили, что поклонники могут пожертвовать средства в благотворительный фонд его имени, если хотят поддержать их.

Чубакку Мейхью играл с 1977 года. Как рассказывал Дэвид Проуз, утвержденный на роль Дарта Вейдера, Мейхью нужно было только встать перед режиссером — актер был очень высокого роста, и именно такого человека искал Джордж Лукас.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что киностудия Disney представила первый трейлер грядущего продолжения фантастической эпопеи «Звездные войны». Лента станет девятой по счету и одновременно завершит новую трилогию. Режиссером и одним из сценаристов картины выступил Джей Джей Абрамс — он уже работал над «Пробуждением Силы», седьмым эпизодом «Звездных войн».