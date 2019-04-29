От «Аладдина» до «Войны Анны»: 24 лучших фильма мая
Драмы о Великой Отечественной, «Аладдин» и «Пикачу», сиквелы «Тайной жизни домашних животных» и «Годзиллы», а также сразу несколько картин о маньяках – «Собака.ru» выбрала лучшие ленты, которые выйдут в прокат в последний весенний месяц.
«Время монстров» / The Head Hunter
Медленный философский хоррор о средневековье (конечно, страдающем) получил множество призов на фестивалях третьего и четвертого порядка. Отшельник-викинг (Кристофер Рай), которого зовут просто «Отец», мстит чудовищам за убийство единственного ребенка. Как ни трудно догадаться – ее зовут «Дочь».
С 1 мая
«В метре друг от друга» / Five Feet Apart
Потенциальный хит подростковых свиданий на майские праздники – трогательный ромком по одноименной книге-бестселлеру. Влюбленным тинейджерам Стелле и Уиллу из-за фиброза нельзя приближаться друг к другу.
С 1 мая
«Спасибо деду за победу»
КВН-щик Теймураз Тания снял свою версию «Крупной рыбы» с самим собой, Егором Бероевым и Ксений Алферовой в главных ролях. Юный Сандрик приезжает в Абхазию к дедушке, который рассказывает ему байки про свою героическую юность.
С 1 мая
«Жертвоприношение» / Offret
Последний фильм Андрея Тарковского вновь выходит в прокат – правда, ограниченный. Картину он снимал в Швеции с бергмановским оператором Свеном Нюквистом.
С 1 мая
«Супергерои» / Rise of the Superheroes
Документальный фильм Тома О’Делла (не путать с музыкантом Томом Оделлом) о том, почему все так любят комиксы и ленты о супергероях. Его релиз поставили поближе к финалу франшизы о Мстителях – вполне дальновидно.
Со 2 мая
«Коридор бессмертия»
Военная драма о «Дороге победы» (она же «коридор смерти») – временной железнодорожной линии, которая соединяла осажденный Ленинград со Шлиссельбургом (и тем самым с большой землей). Отец соавтора сценария Дмитрия Каралиса был политруком-начальником поезда на этой магистрали, а на съемках картины в 2015 году побывал Даниил Гранин.
С 8 мая
«Война Анны»
Камерный, но эпохальный арт-триллер Алексея Федорченко о спрятавшейся в начале Великой Отечественной в камине маленькой еврейской девочке (виртуозная игра без слов 9-летней Марты Козловой) выйдет в ультракороткий прокат – всего на четыре дня.
С 9 мая
«На Париж»
Совладелец «РЕСО» Сергей Саркисов в фильме по последнему сценарию Станислава Говорухина собрал актеров от Дмитрия Певцова, Михаила Ефремова и Сергея Маковецкого до Ренаты Литвиновой, Евгения Стычкина и Федора Добронравова.
С 9 мая
«Дар»
Эксцентричную комедию – дебют режиссера Михаила Кукушкина – показывали в 2018 году на «Кинотавре». Простой рабочий обнаруживает у себя необычный талант: писать картины экзотичным способом (его, к счастью, в кадре не показывают).
С 9 мая
«Отпетые мошенницы» / The Hustle
Комедия с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон о криминальных талантах двух подруг-мошенниц. Познакомившись, они вместе начинают проворачивать крупные аферы. Это феминистская версия одноименного фильма со Стивом Мартином и Майклом Кейном (который тоже, кстати, был ремейком).
С 10 мая
«Братство»
Картина Павла Лунгина о войне в Афганистане должны была выйти 9 мая, но полюбивший вольно обходиться с прокатными датами Минкульт перенес ее релиз на один день.
С 10 мая
«Джон Уик 3» / John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Очередная часть боевика про киллера Джона Уика, которого по-прежнему играет Киану Ривз. После нарушения кодекса ассасинов он получил статус изгоя — экскомьюникадо. Теперь на него охотятся самые жестокие профессиональные убийцы со всего мира.
С 16 мая
«Покемон. Детектив Пикачу» / Pokémon Detective Pikachu
Компания Nintendo передала Голливуду права на экранизацию франшизы, чтобы привлечь к ней и фанатов аниме с покемонами, и обычных зрителей. Для последних главного героя Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.
С 16 мая
«Малыш Кид» / The Kid
Вестерн-байопик знаменитого стрелка Дикого Запада Билли Кида. Заглавная роль – у Дэйна ДеХаана. А Итан Хоук играет представителя закона, который помогает доставить его в суд.
С 16 мая
«Королева сердец» / Dronningen
Шведско-датская копродукция «Королева сердец» была участником фестиваля «Сандэнс», где получила приз зрительских симпатий (здесь мог бы быть несмешной каламбур про «украла сердечки»). Успешный юрист и идеальная жена Анна вступает в запретную связь с сыном своего супруга от первого брака – юным Густавом.
С 16 мая
«Новая жизнь Аманды» / Amanda
Трогательный фильм об отношениях оставшейся сиротой Аманды и ее дяди Давида, которому слегка за 20, но он вынужден стать опекуном. Картина была участником кинофестиваля в Венеции.
С 16 мая
«Золотая молодежь» / Une jeunesse dorée
Эксцентричная картина Евы Йонеско («Моя маленькая принцесса») о любовном четырехугольнике. Юная пара Роза и Мишель (Галатеа Беллуджи и сын Евы Лукас Йонеско) начинает отношения с необычными супругами (бесстрашные Изабель Юппер и Мельвиль Пупо).
С 16 мая
«Аладдин» / Aladdin
Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт.
С 23 мая
«Гори, гори ясно» / Brightburn
Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» и «Стражей галактики» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба на светящемся шаре к ним падает младенец-инопланетянин.
С 23 мая
«Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, что вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника.
С 23 мая
«Годзилла 2: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters
Сиквел 3D-истории о противостоянии Годзилле. На этот раз с ним сразятся Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора.
С 30 мая
«Тайная жизнь домашних животных 2» / The Secret Life of Pets 2
Сиквел анимационной франшизы о том, чем занимаются котики и песики, когда их не видят хозяева – конечно, приглядывают за их детьми!
С 30 мая
«Золотая перчатка» / Der goldene Handschuh
Одновременно смешной и отвратительный хоррор немецкого классика Фатиха Акина про серийного убийцу. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет в свое холостяцкой квартире превращается в монстра.
С 30 мая
«Так сказал Чарли» / Charlie Says
Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэррон сняла фильм не про желаемые убийства, а вполне реальные – про секту Чарльза Мэнсона и девушках, попавших под его влияние.
С 30 мая
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