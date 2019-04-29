От «Аладдина» до «Войны Анны»: 24 лучших фильма мая

Драмы о Великой Отечественной, «Аладдин» и «Пикачу», сиквелы «Тайной жизни домашних животных» и «Годзиллы», а также сразу несколько картин о маньяках – «Собака.ru» выбрала лучшие ленты, которые выйдут в прокат в последний весенний месяц.

«Время монстров» / The Head Hunter Смотреть трейлер Медленный философский хоррор о средневековье (конечно, страдающем) получил множество призов на фестивалях третьего и четвертого порядка. Отшельник-викинг (Кристофер Рай), которого зовут просто «Отец», мстит чудовищам за убийство единственного ребенка. Как ни трудно догадаться – ее зовут «Дочь». С 1 мая

«В метре друг от друга» / Five Feet Apart Смотреть трейлер Потенциальный хит подростковых свиданий на майские праздники – трогательный ромком по одноименной книге-бестселлеру. Влюбленным тинейджерам Стелле и Уиллу из-за фиброза нельзя приближаться друг к другу. С 1 мая

«Спасибо деду за победу» Смотреть трейлер КВН-щик Теймураз Тания снял свою версию «Крупной рыбы» с самим собой, Егором Бероевым и Ксений Алферовой в главных ролях. Юный Сандрик приезжает в Абхазию к дедушке, который рассказывает ему байки про свою героическую юность. С 1 мая

«Жертвоприношение» / Offret Смотреть трейлер Последний фильм Андрея Тарковского вновь выходит в прокат – правда, ограниченный. Картину он снимал в Швеции с бергмановским оператором Свеном Нюквистом. С 1 мая

«Супергерои» / Rise of the Superheroes Смотреть трейлер Документальный фильм Тома О’Делла (не путать с музыкантом Томом Оделлом) о том, почему все так любят комиксы и ленты о супергероях. Его релиз поставили поближе к финалу франшизы о Мстителях – вполне дальновидно. Со 2 мая

«Коридор бессмертия» Смотреть трейлер Военная драма о «Дороге победы» (она же «коридор смерти») – временной железнодорожной линии, которая соединяла осажденный Ленинград со Шлиссельбургом (и тем самым с большой землей). Отец соавтора сценария Дмитрия Каралиса был политруком-начальником поезда на этой магистрали, а на съемках картины в 2015 году побывал Даниил Гранин. С 8 мая

«Война Анны» Смотреть трейлер Камерный, но эпохальный арт-триллер Алексея Федорченко о спрятавшейся в начале Великой Отечественной в камине маленькой еврейской девочке (виртуозная игра без слов 9-летней Марты Козловой) выйдет в ультракороткий прокат – всего на четыре дня. С 9 мая

«На Париж» Смотреть трейлер Совладелец «РЕСО» Сергей Саркисов в фильме по последнему сценарию Станислава Говорухина собрал актеров от Дмитрия Певцова, Михаила Ефремова и Сергея Маковецкого до Ренаты Литвиновой, Евгения Стычкина и Федора Добронравова. С 9 мая

«Дар» Смотреть трейлер Эксцентричную комедию – дебют режиссера Михаила Кукушкина – показывали в 2018 году на «Кинотавре». Простой рабочий обнаруживает у себя необычный талант: писать картины экзотичным способом (его, к счастью, в кадре не показывают). С 9 мая

«Отпетые мошенницы» / The Hustle Смотреть трейлер Комедия с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон о криминальных талантах двух подруг-мошенниц. Познакомившись, они вместе начинают проворачивать крупные аферы. Это феминистская версия одноименного фильма со Стивом Мартином и Майклом Кейном (который тоже, кстати, был ремейком). С 10 мая

«Братство» Смотреть трейлер Картина Павла Лунгина о войне в Афганистане должны была выйти 9 мая, но полюбивший вольно обходиться с прокатными датами Минкульт перенес ее релиз на один день. С 10 мая

«Джон Уик 3» / John Wick: Chapter 3 - Parabellum Смотреть трейлер Очередная часть боевика про киллера Джона Уика, которого по-прежнему играет Киану Ривз. После нарушения кодекса ассасинов он получил статус изгоя — экскомьюникадо. Теперь на него охотятся самые жестокие профессиональные убийцы со всего мира. С 16 мая

«Покемон. Детектив Пикачу» / Pokémon Detective Pikachu Смотреть трейлер Компания Nintendo передала Голливуду права на экранизацию франшизы, чтобы привлечь к ней и фанатов аниме с покемонами, и обычных зрителей. Для последних главного героя Пикачу озвучил Райан Рейнольдс. С 16 мая

«Малыш Кид» / The Kid Смотреть трейлер Вестерн-байопик знаменитого стрелка Дикого Запада Билли Кида. Заглавная роль – у Дэйна ДеХаана. А Итан Хоук играет представителя закона, который помогает доставить его в суд. С 16 мая

«Королева сердец» / Dronningen Смотреть трейлер Шведско-датская копродукция «Королева сердец» была участником фестиваля «Сандэнс», где получила приз зрительских симпатий (здесь мог бы быть несмешной каламбур про «украла сердечки»). Успешный юрист и идеальная жена Анна вступает в запретную связь с сыном своего супруга от первого брака – юным Густавом. С 16 мая

«Новая жизнь Аманды» / Amanda Смотреть трейлер Трогательный фильм об отношениях оставшейся сиротой Аманды и ее дяди Давида, которому слегка за 20, но он вынужден стать опекуном. Картина была участником кинофестиваля в Венеции. С 16 мая

«Золотая молодежь» / Une jeunesse dorée Смотреть трейлер Эксцентричная картина Евы Йонеско («Моя маленькая принцесса») о любовном четырехугольнике. Юная пара Роза и Мишель (Галатеа Беллуджи и сын Евы Лукас Йонеско) начинает отношения с необычными супругами (бесстрашные Изабель Юппер и Мельвиль Пупо). С 16 мая

«Аладдин» / Aladdin Смотреть трейлер Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт. С 23 мая

«Гори, гори ясно» / Brightburn Смотреть трейлер Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» и «Стражей галактики» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба на светящемся шаре к ним падает младенец-инопланетянин. С 23 мая

«Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile Смотреть трейлер Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, что вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника. С 23 мая

«Годзилла 2: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters Смотреть трейлер Сиквел 3D-истории о противостоянии Годзилле. На этот раз с ним сразятся Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора. С 30 мая

«Тайная жизнь домашних животных 2» / The Secret Life of Pets 2 Смотреть трейлер Сиквел анимационной франшизы о том, чем занимаются котики и песики, когда их не видят хозяева – конечно, приглядывают за их детьми! С 30 мая

«Золотая перчатка» / Der goldene Handschuh Смотреть трейлер Одновременно смешной и отвратительный хоррор немецкого классика Фатиха Акина про серийного убийцу. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет в свое холостяцкой квартире превращается в монстра. С 30 мая