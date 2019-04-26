Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Малом театре — там актриса работала с 1958 года. Известно, что в последние годы она тяжело болела. По словам директора, прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.

Элина Быстрицкая в роли Лены Алексеенко (1950 год)

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Ее отец, Авраам Быстрицкий, был военным врачом. Перед началом Великой Отечественной он получил назначение в город Нежин в Черниговской области. Во время войны Быстрицкую с семьей эвакуировали в Астрахань. Там она отучилась на курсах медсестер и работала санитаркой во фронтовом госпитале. В ноябре 1944 года она вернулась в Нежин, где поступила в медицинский техникум, который окончила в 1947 году. Там же какое-то время Элина Авраамовна проучилась на филфаке, но уехала в Киев – поступила в знаменитый Государственный институт театрального искусства (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения) имени И.К. Карпенко-Карого.

Элина Быстрицкая в роли радистки Жени Сергеевой (1954 год)

После учебы Быстрицкая поступила в труппу Вильнюсского русского драматического театра. Затем служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а с 1958 года стала актрисой Малого театра. Ее дебютом в кино была роль военного врача (профессия, которую она знала не понаслышке) в фильме «В мирные дни» (1950). Через семь лет Быстрицкая сыграла Аксинью в экранизации «Тихого Дона» Сергея Герасимова. Именно эта роль сделала ее знаменитой на весь СССР. Среди других киноработ Быстрицкой – картины «"Богатырь" идет в Марто», «Добровольцы», «Неоконченная повесть», «Бабий яр», «Негасимое пламя» и многие другие.

Элина Быстрицкая в роли Елизаветы Максимовны (1955 год)

Среди ролей в Малом театре – Лидия («Бешеные деньги»), Глафира («Волки и овцы»), Отрадина и Кручинина («Без вины виноватые»), Анна Петровна («Иванов»), герцогиня Мальборо («Стакан воды») и многие другие. С 1978 года Элина Авраамовна преподавала – на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе и в Театральном училище имени М. С. Щепкина. В 2019 году Быстрицкая стала лауреатом специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».