Что посмотреть в кино: от Машкова-миллиардера до истории Нуреева

«50 оттенков серого» для подростков, обанкротившийся Владимир Машков и его дети, а также снятый Рэйфом Файнсом байопик Рудольфа Нуреева – какие фильмы выходят в прокат на этой неделе.

«После» / After Смотреть трейлер Ванильная версия «50 оттенков серого» рискует стать у тинейджеров такой же культовой, как «Сумерки» и «Три метра над уровнем неба». Умница-студентка из хорошей семьи связывается с плохим мальчиком. Мама, подруги (и весь мир) против. С 18 апреля

«Миллиард» Смотреть трейлер Комедийный боевик от автора «Духless», в котором отец (Владимир Машков) собирает пятерых своих детей от разных женщин, чтобы ограбить казино. Их играют Александра Бортич, Павел Чинарев, Гела Месхи, Григорий Калинин и Федор Бавтриков. С 18 апреля

«Отель Мумбаи: Противостояние» / Hotel Mumbai Смотреть трейлер Основанный на реальных событиях триллер с Арми Хаммером и Назанин Бониади — роскошный отель «Тадж-Махал Палас» в центре индийского города Мумбаи захватывают террористы. С 18 апреля

«Код "Красный"» / Red Joan Смотреть трейлер Британская драма, в которой Джуди Денч блестяще играет реально существовавшую русскую шпионку Мелиту Норвуд (в фильме ее имя изменено на Джоан). С 18 апреля