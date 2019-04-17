Что посмотреть в кино: от Машкова-миллиардера до истории Нуреева
«50 оттенков серого» для подростков, обанкротившийся Владимир Машков и его дети, а также снятый Рэйфом Файнсом байопик Рудольфа Нуреева – какие фильмы выходят в прокат на этой неделе.
«После» / After
Ванильная версия «50 оттенков серого» рискует стать у тинейджеров такой же культовой, как «Сумерки» и «Три метра над уровнем неба». Умница-студентка из хорошей семьи связывается с плохим мальчиком. Мама, подруги (и весь мир) против.
С 18 апреля
«Миллиард»
Комедийный боевик от автора «Духless», в котором отец (Владимир Машков) собирает пятерых своих детей от разных женщин, чтобы ограбить казино. Их играют Александра Бортич, Павел Чинарев, Гела Месхи, Григорий Калинин и Федор Бавтриков.
С 18 апреля
«Отель Мумбаи: Противостояние» / Hotel Mumbai
Основанный на реальных событиях триллер с Арми Хаммером и Назанин Бониади — роскошный отель «Тадж-Махал Палас» в центре индийского города Мумбаи захватывают террористы.
С 18 апреля
«Код "Красный"» / Red Joan
Британская драма, в которой Джуди Денч блестяще играет реально существовавшую русскую шпионку Мелиту Норвуд (в фильме ее имя изменено на Джоан).
С 18 апреля
«Нуреев. Белый ворон» / The White Crow
В байопике Рудольфа Нуреева режиссер Рэйф Файнс сосредоточился на периоде жизни танцовщика до эмиграции – от детских лет в Уфе и до гастролей Кировского театра во Франции, когда он решился просить убежища за пределами СССР.
С 20 апреля
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