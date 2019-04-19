Рокуэлл, Уильямс и танцы: почему нужно смотреть сериал «Фосси / Вердон»?

На канале FX идет мини-сериал о культовом хореографе и режиссере фильмов «Кабаре» и «Весь этот джаз» Бобе Фосси и его супруге Гвен Вердон. Кинокритик Иван Пугин посмотрел первые эпизоды проекта и рассказывает про созависимые отношения пары и блестящую игру Сэма Рокуэлла и Мишель Уильямс.

Начало 1970-х. Актриса и танцовщица золотых времен Бродвея Гвен Вердон встречает режиссера и хореографа Боба Фосси. Он готовит танцевальные номера для мюзикла о бейсболе «Чертовы янки», она проходит кастинг на главную женскую роль. Гвен приходит в студию Боба – она очень быстро подхватывает нужный ритм и, повторяя заданные Фосси движения, все равно делает по-своему, до неузнаваемости меняя задуманную им хореографию. В этой сцене содержится квинтэссенция отношений знаменитой пары – вместе они более сильная творческая единица, чем по отдельности. И именно с нее начинается один из первых эпизодов нового мини-сериала канала FX «Фосси / Вердон». Боба в нем играет Сэм Рокуэлл, оскаровский лауреат прошлого года за «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», Гвен – Мишель Уильямс.

Само название проекта предполагает, что в центре внимания будет именно тандем очень разных, но любящих друг друга людей (в отличие от книги «Фосси» Сэма Уотсона, на основе которой сделан сериал). На протяжении восьми эпизодов показывается практически вся история их отношений: взлеты и падения, измены, расставания и возвращения. Фоном для любовной истории выступает Голливуд мюзиклов, танцев и звезд – например, довольно подробно показаны съемки принесшего Фосси «Оскар» за режиссуру «Кабаре» с Лайзой Минелли. Помимо исполнителей главных ролей (Рокуэлл и Уильямс удвительно похожи на своих прототипов), у сериала потрясающий каст второго плана. Так, Джоан Саймон, жену драматурга Нила Саймона, играет Ая Кэш из недавно закончившегося сериала-исследования токсичных отношений «Ты – воплощение порока». Переводчицу-любовницу Фосси – Кристиана Сидел, на счету которой небольшие, но запоминающиеся роли в «Подпольной империи» и «Забытых богом». А роль одного из продюсеров, которые в ту голливудскую эпоху были главными антагонистами режиссеров, исполнил Пол Райзер, доктор из «Очень странных дел».

История созависимых отношений Фосси и Вердон показана на фоне потрясающих пейзажей, репетиций, поездок и домашних вечеринок – у звезд того времени не было соцсетей, чтобы транслировать все, что с ними происходит, но их жизнь не была от этого менее насыщенной. Чтобы уместить это в мини-сериал, пригласили лучших монтажеров – среди них Кейт Сэнфорд, принимавшая участие в создании «Прослушки» и «Удивительной миссис Мейзел». Например, она сделала из второго эпизода потрясающий образец идеального монтажа, где в какой-то момент начинает кружиться голова от ритма, как иногда бывает от танцев или любви.

В сюжетную канву взрослой жизни персонажей также вплетены сцены из детства Боба Фосси (из которого, как известно, идет много комплексов и бед) – причины некоторых вещей, происходящих впоследствии, могут раскрыться только так. Посмотрев эту сложно и изобретательно сделанную, но при этом очень легко смотрящуюся историю, можно понять, кем был Фосси – гением, борющимся с дьяволом внутри себя или дьяволом, время от времени уступавшим место гению. И самое главное: кем все-таки является Гвен Вердон – женщиной, стоящей за великим мужчиной или все-таки самостоятельной звездой, которой посчастливилось (или наоборот, не повезло) когда-то прийти к Бобу Фосси в танцевальную студию.