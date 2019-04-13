Видео дня: Джеймс Корден пересказал в стихах содержание семи сезонов «Игры Престолов»

Американский телеведущий и актер Джеймс Корден в эфире своего шоу The Late Late Show пересказал в стихах содержание всех семи сезонов сериала «Игра Престолов». В этом ведущему помог сценарист шоу Лоренс Дай, который за два дня посмотрел все 67 эпизодов сериала!

За четыре минуты Корден пересказал все главные сюжетные линии и повороты сериала — они также сопровождаются изображениями, а подача материала происходит в духе Кордена и его шоу. Но это только «верхушка айсберга» — стихотворная интерпретация сериала была написана сценаристом шоу Лоренсом Дайем, который до этого момента не видел ни одной его серии.

«Он сказал нам, что не видел ни одной серии «Игры престолов». У нас был выбор: найти нового сценариста или заставить Лоренса посмотреть все 67 эпизодов. Мы выбрали самое простое — заперли его в комнате и заставили смотреть все семь сезонов в течение двух дней», — признался Корден в еще одном ролике шоу, рассказывающем о двухдневном нон-стоп марафоне просмотра сериала сценаристом. Все это время у Дайя было неограниченное количество еды, а под конец просмотра он даже соорудил себе модель знаменитого Железного трона — из мусора.