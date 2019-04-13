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Видео дня: Джеймс Корден пересказал в стихах содержание семи сезонов «Игры Престолов»

Американский телеведущий и актер Джеймс Корден в эфире своего шоу The Late Late Show пересказал в стихах содержание всех семи сезонов сериала «Игра Престолов». В этом ведущему помог сценарист шоу Лоренс Дай, который за два дня  посмотрел все 67 эпизодов сериала!

За четыре минуты Корден пересказал все главные сюжетные линии и повороты сериала — они также сопровождаются изображениями, а подача материала происходит в духе Кордена и его шоу. Но это только «верхушка айсберга» — стихотворная интерпретация сериала была написана сценаристом шоу Лоренсом Дайем, который до этого момента не видел ни одной его серии. 

Зачем смотреть «Игру престолов» прямо сейчас?

«Он сказал нам, что не видел ни одной серии «Игры престолов». У нас был выбор: найти нового сценариста или заставить Лоренса посмотреть все 67 эпизодов. Мы выбрали самое простое — заперли его в комнате и заставили смотреть все семь сезонов в течение двух дней», — признался Корден в еще одном ролике шоу, рассказывающем о двухдневном нон-стоп марафоне просмотра сериала сценаристом. Все это время у Дайя было неограниченное количество еды, а под конец просмотра он даже соорудил себе модель знаменитого Железного трона — из мусора.

Восьмой сезон сериала «Игра Престолов», основанного на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, выйдет 15 апреля. Посмотрите финальный тизер (он еще более загадочный, чем остальные!) — в ролике показаны только опустевшие улицы и, кажется, последствия боя. В мае фанатов фантастической саги ждет еще один сюрприз (кроме невообразимых сюжетных поворотов завершающего сезона) — на канале HBO выйдет документальный фильм «Игра престолов: последний дозор»

Если вы хотите знать все и немного больше — «Собака.ru» составила гид по всем обновлениям HBO к последнему сезону «Игры престолов»

 


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