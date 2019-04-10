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Что посмотреть в кино: от нового Хеллбоя до Роберта Паттинсона в космосе

Перезапуск истории Хеллбоя режиссером «Мира Дикого Запада», одиночество в космосе Роберта Паттинсона, а также дружба девочки и льва по рецепту «Отрочества» Линклейтера – коротко о фильмах, которые вышли в прокат на этой неделе.   

«Хеллбой» / Hellboy

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Перезапуск истории будущего короля ада, появившегося в результате эксперимента Григория Распутина. «Хеллбою» сменили основную команду – режиссером стал автор «Мира Дикого Запада» Нил Маршалл, заглавную роль сыграл Дэвид Харбор из «Очень странных дел».

С 11 апреля

«Высшее общество» / High Life

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Фантастический триллер от Клер Дени про застрявшего наедине с младенцем в космосе усталого мужчину Монти (Роберт Паттинсон). Большую часть фильма режиссер рассказывает, как так получилось, что он остался в одиночестве. 

С 11 апреля

«Миа и белый лев» / Mia et le lion blanc

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Трогательная история дружбы девочки-подростка Мии и оставшегося без родителей львенка Чарли. Съемки картины заняли три года – актриса Даниа Де Вилье  и львенок взрослели в реальном времени.

С 11 апреля

«Домовой»

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Сказка с Екатериной Гусевой и Сергеем Чирковым о борьбе домового и семьи за жилплощадь в Москве. Рыжего кота-трикстера, который видит и людей, и нечисть, озвучил Павел Деревянко.

С 11 апреля

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Автор: sobaka
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Рубрика: Кинофичер
Люди: Павел Деревянко
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