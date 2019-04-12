Netflix запускает собственный печатный журнал

Netflix готовит собственный печатный журнал с программой передач, историями о создателях продуктов сервиса и интервью. Так сервис планирует информировать свою аудиторию о проектах. Об этом сообщает Bloomberg.

Пока планируется, что он будет носить название Wide и состоять из 100 страниц. Netflix уже начал нанимать авторов и фотографов, в команде уже бывший редактор Vanity Fair Криста Смит.

Первый запуск создатели назначили на июнь 2019 года в преддверии церемонии награждения «Эмми». Распространяться издание будет на мероприятиях сервиса.