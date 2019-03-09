Видео дня: российские пилоты (и Руслан Усачев!) показали авиашоу — поздравление с премьерой фильма «Капитан Марвел»

Российские летчики из авиационной группы высшего пилотажа «Русь», совместно с семикратной чемпионкой мира по пилотажному спорту Светланой Капаниной, провели показательные выступления — авиашоу стало поздравлением с выходом премьеры супергеройского фильма «Капитан Марвел» от студии Marvel. Посмотрите его прямо сейчас!

Авиационная группа высшего пилотажа «Русь» создана в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ — летчики выступают на различных воздушных шоу, управляя учебно-тренировочными самолетами Л-39. Светлана Капанина, командующая выступлениями, является семикратной абсолютной чемпионкой мира в женском зачете по самолетному спорту и была удостоена множеством орденов и медалей — в том числе орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством». В честь выхода фильма «Капитан Марвел» пилоты устроили воздушное шоу с умопомрачительными трюками, а в конце изобразили в небе символ нового героя киновселенной с помощью дымового шлейфа.

В ролике также снялся видеоблогер и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Усачев. Он пилотирует один из самолетов в качестве второго пилота — под руководством Капаниной.

Действие нового фильма о супергероях вселенной Marvel разворачивается в 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон) становится жертвой эксперимента, в котором ее ДНК смешивают с генами пришельца из расы кри. Студия также возвращает героя вселенной — агента Колсона, который впервые появился в фильме «Железный человек» 2008 года создания в исполнении актера Кларка Грегга. Его можно заметить на нескольких кадрах тизера. В последний раз герой появлялся в «Мстителях» 2012 года, а также в собственном сериале «Агенты Щ.И.Т» 2013 года. Сценарий «Капитана Марвел» написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, за режиссерскую работу отвечают Анна Боден и Райан Флек.