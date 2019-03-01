Что посмотреть в кино: от Клинта Иствуда до Мадонны
Драма «Наркокурьер» с Клинтом Иствудом, комедийный триллер «Счастливого нового дня смерти» и документальный фильм о первых шагах Мадонны к славе – коротко о картинах, которые вышли в прокат на этой неделе.
«Наркокурьер» / The Mule
Драма Клинта Иствуда с ним же в одной из главных ролей. Одинокий старик Эрл Стоун соглашается на простую работу – водить машину. Постепенно он понимает, что его сделали наркокурьером.
С 28 февраля
«По половому признаку» / On the Basis of Sex
Байопик Рут Бадер Гинзбург – адвоката, боровшейся за равенство полов и ставшей второй женщиной-судьей Верховного суда США. Роль талантливой юриста играет Фелисити Джонс. Ее мужа – Амри Хаммер.
С 28 февраля
«Любовницы»
Комедия с Паулиной Андреевой, Юлией Александровой и Александрой Бортич о девушках, которые решают мстить неверным мужьям и сообщать об адюльтерах их женам.
С 28 февраля
«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U
Сиквел триллера о смертельном застревании в Дне сурка. На этот раз вместе с главной героиней в петлю времени попадают (чтобы умереть) все ее друзья.
С 28 февраля
«Последние любовники» / Porto
Последний фильм, в котором сыграл погибший актер Антон Ельчин. Молодой американец-интроверт Джек, к своему несчастью, влюбляется в роковую красавицу, француженку Мати.
С 28 февраля
«Обещание на рассвете» / La promesse de l'aube
Драма с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ по мотивам одноименного романа Ромена Гари о матери, верящей в талант своего сына.
С 28 февраля
«Шедевр»
Комедия Гастона Дюпра – практический гид по монетизации искусства. Полузабытый художник и его друг-галерист придумывают, как поднять продажи картин.
С 28 февраля
«Мадонна. Рождение легенды» / Madonna and Breakfast Club
Полудокументальный фильм режиссера Гая Гуидо состоит из интервью экс-одногруппников Мадонныиз бэнда Breakfast Club, а также игровых вставок с участием актрисы Джейми Олд, удивительно похожей на певицу.
С 28 февраля
«Навсикая из долины ветров»
Культовый анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» выходит в повторный прокат спустя почти 35 лет.
С 28 февраля
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