Что посмотреть в кино: от Клинта Иствуда до Мадонны

Драма «Наркокурьер» с Клинтом Иствудом, комедийный триллер «Счастливого нового дня смерти» и документальный фильм о первых шагах Мадонны к славе – коротко о картинах, которые вышли в прокат на этой неделе.

«Наркокурьер» / The Mule Смотреть трейлер Драма Клинта Иствуда с ним же в одной из главных ролей. Одинокий старик Эрл Стоун соглашается на простую работу – водить машину. Постепенно он понимает, что его сделали наркокурьером. С 28 февраля

«По половому признаку» / On the Basis of Sex Смотреть трейлер Байопик Рут Бадер Гинзбург – адвоката, боровшейся за равенство полов и ставшей второй женщиной-судьей Верховного суда США. Роль талантливой юриста играет Фелисити Джонс. Ее мужа – Амри Хаммер. С 28 февраля

«Любовницы» Смотреть трейлер Комедия с Паулиной Андреевой, Юлией Александровой и Александрой Бортич о девушках, которые решают мстить неверным мужьям и сообщать об адюльтерах их женам. С 28 февраля

«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U Смотреть трейлер Сиквел триллера о смертельном застревании в Дне сурка. На этот раз вместе с главной героиней в петлю времени попадают (чтобы умереть) все ее друзья. С 28 февраля

«Последние любовники» / Porto Смотреть трейлер Последний фильм, в котором сыграл погибший актер Антон Ельчин. Молодой американец-интроверт Джек, к своему несчастью, влюбляется в роковую красавицу, француженку Мати. С 28 февраля

«Обещание на рассвете» / La promesse de l'aube Смотреть трейлер Драма с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ по мотивам одноименного романа Ромена Гари о матери, верящей в талант своего сына. С 28 февраля

«Шедевр» Смотреть трейлер Комедия Гастона Дюпра – практический гид по монетизации искусства. Полузабытый художник и его друг-галерист придумывают, как поднять продажи картин. С 28 февраля



«Мадонна. Рождение легенды» / Madonna and Breakfast Club Смотреть трейлер Полудокументальный фильм режиссера Гая Гуидо состоит из интервью экс-одногруппников Мадонныиз бэнда Breakfast Club, а также игровых вставок с участием актрисы Джейми Олд, удивительно похожей на певицу. С 28 февраля