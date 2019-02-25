Стали известны победители «Оскара»-2019
В ночь с 24 на 25 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе огласили имена лауреатов 91-ой премии американской киноакадемии «Оскар»-2019. «Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию церемонии, а теперь публикует результаты — кто (и за что) получил статуэтки в этом году.
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«Зеленая книга»
Лучший фильм
«Зеленая книга»
Лучший актер
Рами Малек, «Богемская рапсодия»
Лучшая актриса
Оливия Колман, «Фаворитка»
Лучший режиссер
Альфонсо Куарон, «Рома»
Лучшая мужская роль второго плана
Махершала Али, «Зеленая книга»
Лучшая женская роль второго плана
Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучший режиссер
Альфонсо Куарон, «Рома»
Лучшая мужская роль второго плана
Махершала Али, «Зеленая книга»
Лучшая женская роль второго плана
Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
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«Звезда родилась»
Лучший оригинальный сценарий
«Зеленая книга»
Лучший адаптированный сценарий
«Черный клановец»
Лучший оператор
«Рома»
Лучший композитор
«Черная Пантера»
Лучшая песня
«Shallow» — «Звезда родилась»
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"Рома"
Лучший документальный фильм
«Свободный подъем в одиночку»
Лучший фильм на иностранном языке
«Рома»
Лучший анимационный фильм
«Человек-паук: Через вселенные»
Лучший короткометражный фильм
«Кожа»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Точка. Конец предложения»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Бао»
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«Черная Пантера»
Лучший художник-постановщик
«Черная Пантера»
Лучшие визуальные эффекты
«Человек на Луне»
Лучший дизайн костюмов
«Черная Пантера»
Лучший грим и прически
«Власть»
Лучшее сведение звука
«Богемская рапсодия»
Лучший монтаж звука
«Богемская рапсодия»
Лучший монтаж
«Богемская рапсодия»
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«Фаворитка»
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