Стали известны победители «Оскара»-2019

В ночь с 24 на 25 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе огласили имена лауреатов 91-ой премии американской киноакадемии «Оскар»-2019. «Собака.ru» вела прямую текстовую трансляцию церемонии, а теперь публикует результаты — кто (и за что) получил статуэтки в этом году.