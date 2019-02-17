В Германии наградили победителей 69-го Берлинского кинофестиваля

Главную награду — «Золотого медведя» — получила французская лента «Синонимы» израильского режиссера Надав Лапида. Картина рассказывает о демобилизовавшемся израильтянине по имени Йоав, который приезжает в Париж в надежде найти мир и, забыв о своих корнях, стать настоящим французом. Планы рушит нестабильная обстановка в Европе. Гран-при жюри 69-го Берлинале присудило картине «По воле Божьей» Франсуа Озона — фильм иллюстрирует реально происходившую историю о служителе церкви, который был обвинен в совращении 70 мальчиков из своего прихода.

Приз за лучшую режиссерскую работу — «Серебряного медведя» — получила Ангела Шанелек за воплощение в жизнь картины «Я была дома, но…» о таинственном исчезновении 13-летнего мальчика, матери-одиночке и том, как она пытается наладить отношения со своими детьми. «Серебряного медведя» за открытие новых горизонтов в кинематографе, приз Альфреда Бауэра, получила картина «Бунтарка» Норы Финшелдт — рассказ о девочке, страдающей от приступов агрессии и взрослых, которые безуспешно пытаются ей помочь.

«Серебряный медведь» за лучший сценарий получили авторы ленты «Пираньи Неаполя», рассказывающей о мафии и том, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь от самого низа до верховенства в преступных группировках. Один из создателей сценария, Роберто Савьяно, известен тем, что живет под охраной Министерства внутренних дел Италии — так как мафия вынесла ему смертный приговор.