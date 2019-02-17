В Германии наградили победителей 69-го Берлинского кинофестиваля
В столице Германии состоялась церемония награждения победителей 69-го Берлинского кинофестиваля. Жюри 69-го Берлинале вручило статуэтки триумфаторам киносмотра, особое внимание уделив картинам, поднимающим проблемы отцов и детей.
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@berlinale
Главную награду — «Золотого медведя» — получила французская лента «Синонимы» израильского режиссера Надав Лапида. Картина рассказывает о демобилизовавшемся израильтянине по имени Йоав, который приезжает в Париж в надежде найти мир и, забыв о своих корнях, стать настоящим французом. Планы рушит нестабильная обстановка в Европе. Гран-при жюри 69-го Берлинале присудило картине «По воле Божьей» Франсуа Озона — фильм иллюстрирует реально происходившую историю о служителе церкви, который был обвинен в совращении 70 мальчиков из своего прихода.
Приз за лучшую режиссерскую работу — «Серебряного медведя» — получила Ангела Шанелек за воплощение в жизнь картины «Я была дома, но…» о таинственном исчезновении 13-летнего мальчика, матери-одиночке и том, как она пытается наладить отношения со своими детьми. «Серебряного медведя» за открытие новых горизонтов в кинематографе, приз Альфреда Бауэра, получила картина «Бунтарка» Норы Финшелдт — рассказ о девочке, страдающей от приступов агрессии и взрослых, которые безуспешно пытаются ей помочь.
«Серебряный медведь» за лучший сценарий получили авторы ленты «Пираньи Неаполя», рассказывающей о мафии и том, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь от самого низа до верховенства в преступных группировках. Один из создателей сценария, Роберто Савьяно, известен тем, что живет под охраной Министерства внутренних дел Италии — так как мафия вынесла ему смертный приговор.
За лучшую актерскую работу признали артистов китайского фильма «Прощай, мой сын» — жюри 69-го Берлинале наградило «Серебряным медведем» актеров Ван Цзиньчун и Юн Мэй, сыгравших в ленте супружескую ару, переживающую потерю сына, а также страдающую от политики страны, по которой одна семья может иметь только одного ребенка.
Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа «Орэй» — о столкновении религии с личными убеждениями. Лучшей документальной работой признали картину «Разговаривая о деревьях» Сухаиба Гасмелбэри. «Серебряный медведь» за вклад в кинематограф получил оператор Расмус Видебэк за работу над лентой «Пора уводить коней».
Россию на 69-ом Берлинском кинофестивале представляли две картины — режиссерские дебюты Александра Горчилина «Кислота» и Александра Золотухина «Мальчик русский». Первая была представлена в рамках программы «Панорама», вторая — в экспериментальном разделе Берлинале «Форум».
Напомним, премьера работы Золотухина «Мальчик русский» была заявлена именно на Берлинском международном кинофестивале. Это дебютная картина Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Генеральный продюсер фильма – Эдуард Анатольевич Пичугин. Сюжет рассказывает о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Он превратился в «слухача»: так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.
Для участия в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля было заявлено 17 картин, однако впоследствии китайская лента Чжана Имоу «Одна секунда» была снята с гонки за победу. «Мы сожалеем, что фильм не смог принять участие в конкурсе. Мы все нуждаемся в художниках, которые живописуют эмоции. Одна секунда фильма может повлечь трансформацию умов и жизней. Надеемся в скором времени увидеть фильм на больших экранах по всему миру», — пояснила глава жюри Жюльет Бинош на открытии церемонии.
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