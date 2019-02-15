Что посмотреть в кино: от Луи Гарреля до «Айки»
Вторая лента Луи Гарреля, триумфатор Каннского кинофестиваля «Айка» Сергея Дворцевого и основанный на манге фильм о девушке-киборге от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса – «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые выходят в прокат на этой неделе.
«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel
Продюсерский проект Джеймса Кэмерона с режиссурой Роберта Родригеса основан на манге «Gunnm» Юкито Кисиро. Девушку-киборга, пытающуюся вспомнить кто она, играет Роза Салазар.
С 14 февраля
«Честный человек» / L'homme fidele
Второй полный метр Луи Гарреля снова, как и его дебют «Друзья», о любовном треугольнике. Абель (сам Гаррель) счастлив с Марианной (Летиция Каста), но их отношения омрачает юная Ева (Лили-Роуз Депп).
С 14 февраля
«Громкая связь»
Режиссер фильма «Я худею» Алексей Нужный переснял итальянский хит «Идеальные незнакомцы» с «Квартетом И», Ириной Горбачевой и Марией Мироновой в главных ролях.
С 14 февраля
«Айка»
Картина в духе братьев Дарденн мечется, как главная героиня Айка по не верящей слезам Москве, между соцдрамой и соцтриллером – поразительный гуманистический опыт и заслуженный приз в Каннах за лучшую женскую роль у Самал Еслямовой.
С 14 февраля
«Отрыв»
Триллер с оставившим на время свое комедийное ампула Денисом Косяковым и Ингрид Олеринской. Компания друзей застревает над пропастью в вагончике фуникулера.
С 14 февраля
«Семь ужинов»
Свой третий фильм Кирилл Плетнев решил сделать ромкомом, но, как и в «Без меня», на главную роли позвал Полину Максимову. После пяти лет брака жена подает на развод, но муж умоляет перед разрывом протестировать систему «Семь ужинов».
С 14 февраля
«Капернаум» / Capharnaüm
Претендующая на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке драма Надин Лабаки о 12-летнем ливанском подростке Зейне. Видя весь тот ужас, в котором растет он и его сверстники, он хочет подать в суд на родителей, которые дали ему жизнь.
С 14 февраля
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