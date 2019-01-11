Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Стриминговый сервис Netflix купил права на сериал «Лучше, чем люди» у платформы Start, принадлежащей компании Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа».

Это первый российский проект, который будет выходить под брендом Netflix Original. Обычно сервис использует его для сериалов собственного производства.

Официально сумма сделки не разглашается, но источники утверждают, что она достигает миллиона долларов. Это рекорд для российского проекта. На каждый эпизод сериала запишут дубляж на 25 языков.

«Раньше мировая дистрибуция для российских продюсеров была скорее имиджевой, сейчас это перерастает в бизнес», — заявил сооснователь Start и генеральный продюсер сериала Эдуард Илоян.

Бюджет одной серии «Лучше, чем люди» в среднем достигает 20 млн рублей. Главную роль в сериале играет Паулина Андреева. Ее героиня — андроид по имени Ариса, начинает выходить из-под контроля и приобретать человеческие черты: совершает ошибки и задумывается душе и предназначении. Вдобавок ко всему она влюбляется в человека.