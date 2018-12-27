Forbes назвал самых переоцененных актеров года

Журнал Forbes рассказал, какие актеры в 2018 году стали самыми переоцененными. Первое место досталось Мэттью МакКонахи: каждый доллар, который ему платили, приносил студиям всего 1 доллар 10 центов.

На втором месте оказался Кристиан Бейл — он вернул студиям 1 доллар и 50 центов. Тройку лидеров замыкает Мэтт Деймон и его 3 доллара и 70 центов. В первую десятку также вошли Мелисса МакКати (4,90 доллара), Риз Уизерспун (5,20 долларов), Шарлиз Терон (7,90 доллара), Том Круз (10,40 доллара), Том Хэнкс (12,10 доллара) и Бен Аффлек (12,20 доллара).

Среди самых прибыльных актеров оказался практически весь состав «Мстителей»: Марк Руффало вернул студиям 80,20 долларов, Крис Эванс —56,10 доллара, Крис Хемсворт — 36,20 доллара, Скарлетт Йоханссон — 34,40 доллара, Роберт Дауни-младший — 24,40 доллара.

В прошлом году самым переоцененным оказался Марк Уолберг, который приносил киностудиям 4,4 доллара. А Кристиан Бейл уже тогда завоевал свое второе место.