Кевин Спейси сделал первое обращение после обвинения в домогательствах

Актер Кевин Спейси опубликовал видеообращение от лица Фрэнка Андервуда, героя сериала «Карточный домик». От съемок его отстранили в 2017 году после обвинения в сексуальных домогательствах.

«Многие верили и ждали, затаив дыхание, мои признания. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное — правда, и что я получил то, что заслужил», — заявляет Спейси в видео.

Актер добавил, что с каждым днем у него растет уверенность в том, что вскоре все «узнают всю правду» и он не будет платить за то, чего не совершал. Затем он намекнул на то, что его персонаж может вернуться в сериал. «Скучали по мне?», — завершил свое обращение Спейси.

В ноябре 2017 года, после обвинений в харассменте в отношении Энтони Рэпп, Кевин Спейси решил прекратить на время сниматься в кино и сериалах. Спейси заявил, что он в ужасе от этой истории. «Честно сказать, я не помню об этой встрече, получается, что это было больше 30 лет назад», — написал актер.