18+

Коротко: от Киану Ривза в Петербурге до долгостроя о Дон Кихоте

Киану Ривз любуется достопримечательностями Петербурга, Адам Драйвер притворяется Санчо Панса, а Дмитрий Нагиев играет драматическую роль – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Профессионал» / Siberia

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Частично снятый в Петербурге боевик с Киану Ривзом с сюжетом и названием, как будто из 1990-х: американский наемник вступает в схватку русской мафией.

С 27 сентября

«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote

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Долгострой Терри Гиллиама готовился почти 20 лет. В результате переосмысленную историю Дон Кихота реализовали с кумиром миллениалов Адамом Драйвером и Джонатаном Прайсом.

С 27 сентября

«Непрощенный»

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Картина Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым, в которой (впервые за 20 лет!) актер и телеведущий играет трагическую роль: инженера-строителя Виталия Калоева, вся семья которого погибла в авиакатастрофе из-за ошибки диспетчера.

С 27 сентября

«Поиск» / Searching

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Спродюсированный Тимуром Бекмабетовым захватывающий триллер из его линейки десктоп-фильмов: отец (Джон Чо) пытается отыскать пропавшую дочь-подростка, звоня ей по FaceTime.

С 27 сентября

«Игрушки для взрослых» / The Happytime Murders

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Комедия с Мелиссой Маккарти в традициях «Кто подставил кролика Роджера» – только с маппетами вместо анимационных персонажей и рейтингом «18+».

С 27 сентября

«Сердце мира»

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Соавтор сценария «Аритмии» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри «Кинотавра» признало эту медленную, красивую, ленту о ветеринаре Егоре и его хрупком мире лучшей в этом году.

С 27 сентября

«Книжный магазин» / The Bookshop

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Драма по мотивам романа Пенелопы Фитцджеральд с Эмили Мортимер и Биллом Найи. Вдова Флоренс Грин в конце 1950-х открывает книжную лавку с «шокирующей» литературой: от «Лолиты» до «451 градуса по Фаренгейту».

С 27 сентября

«3 дня с Роми Шнайдер» / 3 Tage in Quiberon

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Документальный фильм о трагической судьбе одной из самых красивых актрис в истории кино.

С 27 сентября

«Нуреев: Его сцена – весь мир» / Nureyev

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Докудрама о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве. В картине рассказывается как о знаменитом побеге на Запад, так и многолетнем творческом тандеме с примой Королевского балета Марго Фонтейн.

С 29 сентября

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