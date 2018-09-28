Коротко: от Киану Ривза в Петербурге до долгостроя о Дон Кихоте

«Непрощенный»

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Картина Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым, в которой (впервые за 20 лет!) актер и телеведущий играет трагическую роль: инженера-строителя Виталия Калоева, вся семья которого погибла в авиакатастрофе из-за ошибки диспетчера.

С 27 сентября