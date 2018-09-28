Коротко: от Киану Ривза в Петербурге до долгостроя о Дон Кихоте
Киану Ривз любуется достопримечательностями Петербурга, Адам Драйвер притворяется Санчо Панса, а Дмитрий Нагиев играет драматическую роль – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Профессионал» / Siberia
Частично снятый в Петербурге боевик с Киану Ривзом с сюжетом и названием, как будто из 1990-х: американский наемник вступает в схватку русской мафией.
С 27 сентября
«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote
Долгострой Терри Гиллиама готовился почти 20 лет. В результате переосмысленную историю Дон Кихота реализовали с кумиром миллениалов Адамом Драйвером и Джонатаном Прайсом.
С 27 сентября
«Непрощенный»
Картина Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым, в которой (впервые за 20 лет!) актер и телеведущий играет трагическую роль: инженера-строителя Виталия Калоева, вся семья которого погибла в авиакатастрофе из-за ошибки диспетчера.
С 27 сентября
«Поиск» / Searching
Спродюсированный Тимуром Бекмабетовым захватывающий триллер из его линейки десктоп-фильмов: отец (Джон Чо) пытается отыскать пропавшую дочь-подростка, звоня ей по FaceTime.
С 27 сентября
«Игрушки для взрослых» / The Happytime Murders
Комедия с Мелиссой Маккарти в традициях «Кто подставил кролика Роджера» – только с маппетами вместо анимационных персонажей и рейтингом «18+».
С 27 сентября
«Сердце мира»
Соавтор сценария «Аритмии» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри «Кинотавра» признало эту медленную, красивую, ленту о ветеринаре Егоре и его хрупком мире лучшей в этом году.
С 27 сентября
«Книжный магазин» / The Bookshop
Драма по мотивам романа Пенелопы Фитцджеральд с Эмили Мортимер и Биллом Найи. Вдова Флоренс Грин в конце 1950-х открывает книжную лавку с «шокирующей» литературой: от «Лолиты» до «451 градуса по Фаренгейту».
С 27 сентября
«3 дня с Роми Шнайдер» / 3 Tage in Quiberon
Документальный фильм о трагической судьбе одной из самых красивых актрис в истории кино.
С 27 сентября
«Нуреев: Его сцена – весь мир» / Nureyev
Докудрама о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве. В картине рассказывается как о знаменитом побеге на Запад, так и многолетнем творческом тандеме с примой Королевского балета Марго Фонтейн.
С 29 сентября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.