Вышел новый трейлер финального сезона «Карточного домика»

Вышел новый тизер-трейлер шестого сезона «Карточного домика». Главной героиней шоу станет Клэр Андервуд (Робин Райт), которая займет место погибшего мужа Фрэнка Андервуда и станет «мадам президентом».

В начале августа Netflix объявил дату релиза шестого сезона «Карточного домика». Все эпизоды появятся на стриминговом сервисе 2 ноября. Ранее в официальном аккаунте шоу в Instagram появились три новых поста, фотографии из которых складываются в панораму Кремля и Большого Кремлевского дворца, запятнанных кровью.

Напомним, последний шестой сезон «Карточного домика» выйдет осенью этого года (трейлер можно посмотреть здесь). Главной действующей героиней станет Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт). Стриминговый сервис ранее отказался от сотрудничества с исполнителем главной роли Кевином Спейси после обвинений актера в сексуальных домогательствах.