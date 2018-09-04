СМИ: Елизавета Боярская станет мамой во второй раз

актриса

«Я ведь прекрасно понимаю, какую занимаю нишу, какое у меня амплуа — хоть у нас в театре и запрещено употреблять это слово. То, что сейчас дается мне легче всего, — серьезные, глубокие драмы: Шекспир, Абрамов, Чехов. Я могу купаться в этом материале, искать в нем нюансы, это та территория, где я способна маневрировать и где чувствую себя увереннее всего. Но на данном этапе мне было бы важно понять и оценить диапазон собственных возможностей — хочется, чтобы перед тобой ставились какие-то совсем уж неожиданные задачи, для выполнения которых пришлось бы себя преодолевать.».