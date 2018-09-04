СМИ: Елизавета Боярская станет мамой во второй раз
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев на обложке журнала "Собака.ru" (июль 2017)
Лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская и ее супруг, актер Максим Матвеев станут родителями во второй раз. Информацию об этом изданию «Комсомольская правда» подтвердили в Малом драматической театре, где играет актриса. С октября исполнительница главных ролей в спектаклях «Гамлет», «Вишневый сад», «Коварство и любовь» уходит в декретный отпуск.
Самая известная актерская пара российского кино вместе уже восемь лет. Они познакомились в августе 2009 года на съемках фильма "Не скажу", а 28 июля 2010-го поженились. У них подрастает сын Андрей, родившийся в 2012 году.
В марте этого года Боярская получила звание заслуженной артистки России. За прошедший год она сыграла Анну Каренину в картине Карена Шахнгазарова, в фильме «Леди Макбет» Измайлова, Офелию, Ирину (а также и Машу!) в «Трех сестрах». О своей творческой биографии в кино и на театральных подмостках одна из ярчайших молодых актрис современного кино рассказала в эксклюзивном интервью «Собака.ru».
Елизавета Боярская
актриса
«Я ведь прекрасно понимаю, какую занимаю нишу, какое у меня амплуа — хоть у нас в театре и запрещено употреблять это слово. То, что сейчас дается мне легче всего, — серьезные, глубокие драмы: Шекспир, Абрамов, Чехов. Я могу купаться в этом материале, искать в нем нюансы, это та территория, где я способна маневрировать и где чувствую себя увереннее всего. Но на данном этапе мне было бы важно понять и оценить диапазон собственных возможностей — хочется, чтобы перед тобой ставились какие-то совсем уж неожиданные задачи, для выполнения которых пришлось бы себя преодолевать.».
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