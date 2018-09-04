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Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за массового вброса фальшивых денег

Производитель банкоматов NCR предупредил российские банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот, сообщают «Ведомости»  со ссылкой на источники и представителей банков.

Банкноты сделаны так, что ранние версии систем защиты в банкоматах не могут распознать подделку. Фальшивые купюры вбросили как раз в старые аппараты. Несколько финансовых учреждений («Альфа-банк» и «Открытие») заявили, что банкоматы защищены.) уже ограничили прием купюр до обновления программного обеспечения.
 
Ущерб от действий фальшивомонетчиков оценивается в несколько миллионов рублей. Похожий случай последний раз произошел в 2013 году, когда из-за вброса поддельных купюр крупнейшие банки перестали принимать банкноты номиналом в пять тысяч рублей. 

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