Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за массового вброса фальшивых денег





Банкноты сделаны так, что ранние версии систем защиты в банкоматах не могут распознать подделку. Фальшивые купюры вбросили как раз в старые аппараты. Несколько финансовых учреждений («Альфа-банк» и «Открытие») заявили, что банкоматы защищены.) уже ограничили прием купюр до обновления программного обеспечения. Производитель банкоматов NCR предупредил российские банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники и представителей банков.Банкноты сделаны так, что ранние версии систем защиты в банкоматах не могут распознать подделку. Фальшивые купюры вбросили как раз в старые аппараты. Несколько финансовых учреждений («Альфа-банк» и «Открытие») заявили, что банкоматы защищены.) уже ограничили прием купюр до обновления программного обеспечения.

Ущерб от действий фальшивомонетчиков оценивается в несколько миллионов рублей. Похожий случай последний раз произошел в 2013 году, когда из-за вброса поддельных купюр крупнейшие банки перестали принимать банкноты номиналом в пять тысяч рублей.