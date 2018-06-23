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Петербургский киножурнал «Петротрэшъ» презентовал тизер нового фильма

Петербургский ироничный киножурнал «Петротрэшъ. Большие надежды» презентовал тизер нового фильма «Трудности перехода», который расскажет о героической борьбе населения с техническим прогрессом.

Картина снята по короткой новелле Владимира Царенко «Сбитые сапсаном». Режиссером выступила Алена Корчагина, а оператором Алексей Гопша. В фильме приняли участие такие актеры, как Яков Шамшин, Ульяна Фомичева, Дмитрий Марушев и Андрей Феськов.

Ранее «Петротрэшъ» выпустил короткометражный фильм «На грудь» о типажах завсегдатаев питейных заведений.

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Видео предоставлено творческим объединением «Петротрэшъ. Большие надежды».


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